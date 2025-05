María José Cantudo se cabrea en 'De Viernes' y les para los pies a Portero y compañía: "Os estáis pasando de rosca"

La artista ha visitado este viernes el plató de Bea Archidona y Santi Acosta para responder a todas las informaciones y acusaciones que ha recibido en las últimas semanas por parte de Blanca Villa. La cantante, a la que María José Cantudo ganó un contencioso hace 25 años por difamación, ha asegurado que la de Andújar quiere quitarle su casa y dejarla en la calle, algo que ella desmiente: "Se le impuso una multa y eso no lo hice yo, lo hicieron los jueces. Ha estado pagando, a veces 50 euros, otras veces 100... Y ahora ha dejado de pagar y los jueces han decidido que tendrá que vender su casa para cumplir con la sentencia".

La vedette está muy enfadada por el regreso mediático de Villa, de la que asegura que solo quiere publicitarse para volver a cantar, y ha pedido al programa que no emitieran imágenes de Blanca: "No tengo nada con esta señora y no tengo por qué verla. Ni tengo que pedirle perdón, ¿por qué?", ha dicho molesta. Y así, con ese carácter, le ha parado los pies a Ángela Portero, que ponía en duda su versión de la historia: "No he venido aquí a discutir contigo. He traído la documentación con la verdad, si llego a saberlo no te lo doy. No sé por qué dices que es raro, me parece todo muy normal", ha dicho tajante la invitada. "Lee el otro papel, que es la verdad de lo que ocurrió", pedía. Portero le restaba importancia a dicho documento, que acreditaba que el representante de Cantudo sí pagó a Villa por unas canciones mientras ella estaba de gira en México: "Hombre, habiendo sentado jurisprudencia, habiendo ganado el juicio y de repente una señora diciendo 'Lo veo raro'... Hombre, por favor", ha dicho airada.

Los compañeros trataban de rebajar la tensión, pero la calma duraba apenas unos minutos porque Cantudo bromeaba con el público para eludir las preguntas de Portero: "Estás sentada aquí y estoy intentando hacerte una entrevista", decía la periodista, molesta. "Y yo te puedo contestar lo que yo quiera", respondía la invitada. "Si la voy a denunciar, eso son asuntos míos, entre mis abogados y yo, pero si alguien vuelve a dudar de lo que yo he dicho o de lo que han dicho los jueces... algo haré", admitía más calmada.

Pero Portero no ha sido la única en recibir los 'dardos' de la cantante este viernes, porque Antonio Rossi le ha preguntado por los hombres de su vida y Cantudo ha sacado las uñas: "¿Pero qué necesidad de preguntar esas cosas? No he venido a hablar de esas cosas". El periodista se defendía y la presentadora, Bea Archidona, le echaba un cable: "Tú has hablado de tus parejas, de tus amores, ¿cómo no te vamos a preguntar sobre eso? Además, no es nada malo".

Sobre Bárbara Rey, con la que mantiene un histórico conflicto, tampoco ha querido hablar y lo ha dejado claro tras la primera pregunta de los tertulianos: "He venido a hablar de mis cosas y os estáis pasando de rosca. Ya vale de estas tonterías, dejadme tranquila". Antes de abandonar el plató, ha soltado la última pulla: "Yo no iba a salir en ninguna televisión porque no tengo que demostrar nada y accedí a venir porque erais los únicos que no habíais dicho nada de mí".