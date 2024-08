Así es "la red criminal clandestina" detrás de la muerte de Matthew Perry: de la 'reina de la ketamina' a su asistente

En la tarde de este jueves ya adelantamos que una persona fue arrestada en California por su posible implicación en la muerte, aparentemente accidental, del actor Matthew Perry, de 54 años, ocurrida en octubre de 2023 debido a una sobredosis. Sin embargo, se han producido nuevas detenciones. Todas ellas, relacionadas con el suministro de la sustancia que provocó el fallecimiento del protagonista de Friends.

Las autoridades de California aseguraron este jueves que el actor fue víctima de una red delictiva clandestina distribuidora de ketamina y apuntaron que hasta el momento han arrestado a cinco personas por su muerte, entre ellos a su asistente.

"La investigación ha revelado la existencia de una amplia red criminal clandestina responsable de la distribución de grandes cantidades de ketamina al Sr. Perry y otros", informó Martin Estrada, fiscal para el Distrito Central de California.

Los hallazgos de la investigación

Según Estrada, la red criminal incluía a su "asistente directo, varios intermediarios, dos médicos y una importante fuente de suministro de drogas".

Las autoridades aseguran que Perry obtuvo la ketamina que terminó con su vida de parte de Sangha, traficante de drogas conocida como 'la reina de la ketamina'. Sostienen, además, que la jeringa fue proporcionada por el médico Salvador Plasencia y que fue su asistente personal, Kenneth Iwamasa, quien inyectó la droga al actor el día de su muerte el pasado 28 de octubre.

Tanto Plasencia como Sangha fueron arrestados este jueves en el sur de California. El fiscal añadió que los acusados aprovecharon "los problemas de adicción" de Perry para sacar provecho de él y "enriquecerse".

Hasta el momento tres personas se han declarado culpables, entre ellos Iwamasa, quien reconoce haber inyectado la droga al actor. El asistente, el pasado 7 de agosto, "admitió haber inyectado repetidamente ketamina a Perry sin capacitación médica, incluida la realización de múltiples inyecciones a Perry el 28 de octubre de 2023, el día en que Perry murió", señaló el Departamento de Justicia.

También se han declarado culpables el doctor Mark Chavez, que aseguró que le vendió ketamina a Plasencia; y Erik Fleming, un conocido del actor que declaró que obtuvo la ketamina de Sangha.

Iwamasa, que vivía con el actor en un apartamento que este tenía alquilado en Beverly Hills, se enfrenta ahora hasta 15 años de prisión. Fleming hasta 25 años. Chávez hasta 10 años. Sangha, por su parte, enfrentaría entre 10 años y cadena perpetua en una prisión federal. Plasencia enfrentaría hasta 10 años por cada cargo relacionado con la ketamina y hasta 20 años por cada cargo de falsificación de registros.

Matthew Perry y una muerte que impactó a Hollywood

Perry logró su popularidad gracias a su personaje de Chandler Bing en Friends, convirtiéndose en uno de los actores más queridos y míticos de la televisión junto a sus compañeros Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer.

La causa de su muerte "fueron los efectos agudos de la ketamina", afirmó el pasado diciembre el Departamento Médico Forense de Los Ángeles sobre el intérprete. "Los factores que contribuyeron a la muerte de Perry incluyen ahogamiento, enfermedad de las arterias coronarias y los efectos de la buprenorfina (utilizada para tratar el trastorno por consumo de opioides). La forma de muerte fue un accidente", detalló la autopsia.

Según confesó el propio actor en su libro Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing (2022), mientras formó parte del elenco de la conocida serie sufrió varios episodios de adicción a las drogas y al alcohol.

Su muerte fue impactante para los fans de la serie y también para sus compañeros de reparto. Perry también protagonizó películas como The Whole Nine Yards, en la que compartió pantalla con Bruce Willis.