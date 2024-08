Anthony Hopkins, un emperador ante su propio 'juego de tronos': llega su serie histórica a Prime

Hacía tiempo que la televisión no miraba al Imperio romano para aprovechar los ingredientes de una época apoteósica para sus series. Lo ha decidido hacer Prime Video con Those About to Die, una ficción de diez capítulos que acaba de estrenarse en la plataforma y que tiene a Anthony Hopkins como principal reclamo. El actor, de 86 años, interpreta al emperador Vespasiano, quien debe lidiar con el inminente enfrentamiento de sus dos posibles herederos: Tito (Tom Hughes) y Domiciano (Jojo Macari).

Basada en la novela Breve historia de gladiadores, de Daniel Mannix, la misma que inspiró Gladiator, la serie sumerge a los espectadores en el espectacular, complejo y corrupto mundo de las carreras de cuadrigas y las peleas de gladiadores en la antigua Roma. El entretenimiento de la época. Ya se sabe: pan y circo. La codicia, las ansias de poder y la sed de venganza son los elementos principales del submundo que existía bajo los crueles combates que se celebraban en el Coliseo y que, de una manera u otra, unían los destinos de esclavos, gladiadores, aristócratas, criminales y timadores.

Además del tirón de Hopkins, la serie tiene otras caras conocidas. También participa Iwan Rheon, a quien muchos recordarán por interpretar a Ramsay Bolton en Juego de Tronos. Asimismo, la ficción que dirige Roland Emmerich (Independence Day) llega con representación española, porque tiene en su reparto a Eneko Sagardoy (Handia) y Pepe Barroso (Patria), como aurigas de las cuadrigas.

Vuelve Gladiator

El estreno de Those About to Die se produce, curiosamente, tan solo unos meses antes del ansiado lanzamiento de Gladiator 2, previsto para noviembre. Esta vez, Paul Mescal será el gran protagonista y estará rodeado de Denzel Washington, Joseph Quinn y Pedro Pascal.