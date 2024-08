Isabel Pantoja se cuela en 'El Diario' de Jorge Javier Vázquez de esta curiosa manera

El Diario de Jorge Javier Vázquez aterrizaba el pasado lunes, 29 de julio, en la programación de Telecinco. En la última entrega de este lunes, el programa sigue sin remontar en audiencias. Anotó un 6,8% de share con poco más del millón de espectadores, su registro más bajo desde que se estrenó en parrilla.

Una de las historias de este lunes fue protagonizada por José y Pilar. Dos personas que han estado conversando durante un tiempo, pero que aún no se habían conocido. Sin embargo, el momento más destacado llegó gracias a Isabel Pantoja, que se 'colaba' en mitad del programa de una forma divertida y espontánea.

"Me encantan las motos, de toda la vida, pero ya pasan los años", decía Pilar. "Pasa la primavera, pasa el verano, se va el otoño", contestaba Jorge Javier, cantando el estribillo de Pobre mi esperanza, una canción que la artista lanzó a mediados de los 90.

La relación entre la tonadillera y el presentador ha pasado por muchas etapas en los últimos años, protagonizando grandes momentos en Mediaset. Tras haber presentado las Campanadas juntos, tuvieron un fuerte y tenso desencuentro en público allá por el 2017. Pantoja le lanzó un dardo al catalán, y éste le respondió en el propio Sálvame recordándole su paso por la cárcel. En 2019, se reencontraron en Supervivientes.

En plena gira por el 50 aniversario de Isabel en la música, Jorge Javier se deshizo en halagos en su blog de Lecturas hacia la artista: "Dicen las crónicas que estuvo espléndida, y me gusta leerlo. Es una de las últimas estrellas con mayúsculas que nos quedan. Hay muchas ganas de verla. Ojalá dé el paso porque hay muchos formatos a los que podría acudir sin el miedo a ser juzgada", escribió el pasado mes de abril en su blog de Lecturas, donde poco antes también aclaró que no mantiene contacto con la cantante. "Con Isabel no me llevo desde hace la tira. Pero estoy convencido de que nos volveremos a encontrar. Tenemos una colaboración profesional pendiente. Nuestro propio reality. Ahí lo dejo".