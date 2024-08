Series completas para ver de una sentada: de 'La casa del dragón' a 'Fellow Travelers'

Los espectadores que hayan conseguido esquivar los spoilers que inundan las redes sociales podrán ver, a partir de este lunes, la segunda temporada completa de La casa del dragón de una sola tacada. Ese día, Max emite el octavo y último capítulo y es el momento que muchos han marcado en rojo para maratonear los episodios que la plataforma ha ido lanzando semanalmente desde hace dos meses.

Quien no haya visto la primera temporada del spin off de Juego de Tronos, también puede ponerse al día con ella (diez episodios). Basada en la novela Fuego y sangre, de George R. R. Martin, la historia tiene lugar 200 años antes de los acontecimientos de Juego de Tronos y se asoma a los orígenes de la Casa Targaryen, 172 años antes del nacimiento de la gran Daenerys.

La casa del dragón es solo uno de los muchos ejemplos que encontramos últimamente en las plataformas de pago. Casi todas han cogido la manía -es una forma de retener suscriptores- de programar de forma semanal, prácticamente imitando el modo de emisión de la televisión generalista en abierto. Salvo algunas excepciones, los servicios de streaming han olvidado aquello de ver las cosas a la carta, cuando el espectador quiera, y obligan al público a seguir un episodio tras otro al ritmo que ellos marcan.

Lo mejor del año

Acabada la temporada, casi todas las grandes series han terminado de emitirse y ya están disponibles en los catálogos de las plataformas de forma completa para que los espectadores puedan abordarlas de una sentada, ya sea desde la playa o debajo del aire acondicionado.

Es el momento de ver los grandes títulos del año, aquellos que más ruido han generado y las series que dentro de unos meses estarán en boca de todos cuando comience la temporada de premios. Sería conveniente no terminar este verano sin las risas de Muertos S.L., el misterio de Tor, el drama de Fellow Travelers o la inquietante angustia de Mi reno de peluche, entre otras.

Muertos S.L.

Movistar Plus+. Ocho capítulos de treinta minutos para una de las mejores comedias del año. Ambientada en una funeraria, es una creación de los jefes de La que se avecina. Los protagonistas son Carlos Areces y Adriana Torrebejano.

True Detective

Max y Movistar Plus+. Jodie Foster encabeza el reparto de la cuarta temporada de esta serie mítica que volvió hace unos meses. El misterio nos traslada ahora a la Noche Polar de Alaska durante los seis episodios que dura la investigación.

Palm Royale

Apple TV+. Diez capítulos que nos trasladan al exclusivo universo de Palm Beach, en 1969, mientras Maxine Simmons (Kristen Wiig) intenta lograr un sitio en el club de la 'gente bien'. Ricky Martin y Laura Dern también aparecen en el reparto.

Tor

Atresplayer. El día 11 se emitirá el último capítulo -tiene ocho- de uno de los true crime más brillantes de esta temporada. Es el resultado de 30 años de investigación de Carles Porta sobre el misterio que rodea a un pueblo de los Pirineos.

Fellow Travelers

SkyShowtime. Aplaudido drama, ambientado en el centro del poder de Washington, que tiene a dos asesores de políticos rivales como protagonistas. Su relación prohibida esquivará la caza de brujas lanzada por el Gobierno republicano.

Shogun

Disney+. Es uno de los grandes éxitos del año. Todo un fenómeno seriéfilo que va camino de coronarse en los próximos premios Emmy. Este drama de diez episodios que recrea el Japón de 1.600 es la serie que más nominaciones tiene (25).

Mi reno de peluche

Netflix. Aunque la plataforma ha estrenado series mucho más ambiciosos, como El problema de los 3 cuerpos, la que ha causado furor y se ha llevado toda la conversación ha sido esta inquietante y turbia miniserie de siete capítulos.

Cristóbal Balenciaga

Disney+. Ha sido la temporada de las series sobre diseñadores. Además de Cristóbal Balenciaga (seis capítulos), los espectadores pueden ver Becoming Karl Lagerfeld (seis episodios en Disney+) y New Look (diez entregas en Apple TV+).

Capote vs. The Swans

Max. Naomi Watts, Diane Lane, Calista Flockhart y Demi Moore, entre otras, interpretan a algunas de las fascinantes mujeres de la alta sociedad de Nueva York a las que Truman Capote acabó traicionando. Miniserie de seis capítulos.

Fallout

Prime Video. Los amantes de las historias postapocalípticas tienen en esta serie uno de los mejores ejemplos. El proyecto, uno de los más ambiciosos de la temporada, intentará arrebatar a Shogun el Emmy a la mejor ficción dramática.