José Manuel Parada, ingresado grave: por qué ha tenido que pasar por el quirófano con toda urgencia

Este fin de semana José Manuel Parada tuvo que ser intervenido de urgencia por un problema grave de salud. El propio periodista gallego, de 70 años, nos cuenta que ha pasado el sábado y el domingo enganchado al gotero y lleno de cables. "Me llevé un susto grande. Vine por un dolor y me dijeron que tenía que entrar al quirófano", se lamenta. "Lo peor ha pasado", dice con optimismo el que fuera presentador de Cine de Barrio. Le han quitado la vesícula porque la tenía muy inflamada. Se estaba embarcando en un viaje por trabajo, sintió un dolor y tuvo que ser trasladado al hospital. Por fortuna, nos confirma que la operación ha sido un éxito.

"El susto fue tremendo", nos dice el de Monforte de Lemos. "Hice una parada en el Bierzo, para ver a mi madre y mi familia, y me empecé a notar mal, y dije: 'Voy al hospital a que me quiten el dolor y me dijeron que estaba gravísimo", relata el ex marido de Chelo García Cortés. "Tenía una infección en la vesícula que si llega al páncreas puede ser mortal", explicaba. "Dije: 'Dejadme ir a hacer el programa y pero me dijeron que no podían esperar ni media hora", añade. "Estoy débil, sin fuerzas, pero ya me lo he quitado de encima y diciendo qué grande es la salud, que poco la valoramos cuando la tenemos", señala. "Me decía el médico que en condiciones normales son tres días, pero como hay una infección y el antibiótico es por vena pues creo que serán seis o siete días para salir del hospital", aclara. "Me acuerdo de mi padre porque en este hospital lo tuvimos que despedir. Y todos los enfermos me reconocen y me dicen: ¿Usted es Parada?". "Mi madre con sus 92 años no es consciente de lo que pasa. Piensa que estoy en Santiago de Compostela haciendo asuntos. Mi madre ahora es una bebé de 92 años. Tengo la suerte de tener un hermano que también la cuida, porque ella no quiere ir a una residencia sino estar en su casita. Cuando vea que estoy bien, iré a verla. Antes de volver a Madrid iré a casa y estaré unos días", remata.

El periodista nos dio otro susto hace poco más de un años cuando en abril de 2023l compartió una imagen suya desde el hospital. Alarmados, Carmen Lomana y muchos otros preguntaban por lo ocurrido y él respondió con una detallada explicación: "Todos tranquilos. Lo peor ya ha pasado. Me han operado", dijo entonces. José Manuel Parada no aclaraba en un aquella ocasión en qué había consistido la operación pero sí que todo había salido bien: "Ahora solo me queda descansar y recuperarme lo antes posible para daros a todos las gracias por tanto cariño". Y añade: "Ya os llamaré. Pero ahora tengo el TF sin sonido todavía", remataba.

Parada agradeció como ha hecho en esta ocasión al personal sanitario el trato y tiró ya entonces una lanza a favor de la sanidad pública madrileña: "Gracias gracias gracias gracias a vosotros y al personal y otros enfermos que no pueden ser más cariñosos. NO. Puedo oír hablar mal de la sanidad pública madrileña. Lo estoy viviendo personalmente. Lo he vivido en más ocasiones y son de 10".

El periodista recibió decenas de respuestas por parte de amigos como Cristina Cifuentes ("Espero que pronto ya estés bien"), Nacho Montes ("Que te recuperes bien y tranquilo"), Makoke ("Paradita, pero bueno, no sabía nada. Muchos besos"), Los del Río ("Un abrazo y que haya mejoría") o su ex mujer, Chelo García Cortés ("Cuídate mucho, Jose").