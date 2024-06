El incierto futuro de Gol Play: el canal de Mediapro pone en jaque a Manolo Lama, Gonzalo Miró y 'Ni que fuéramos Shhh...'

Gol Play es un canal de televisión en abierto español propiedad de Mediapro, que emite desde el 1 de junio de 2016 a través de una frecuencia de TDT alquilada a Veo Televisión. El canal acaba de cumplir 8 años de vida en la TDT sin demasiado brío. En un junio marcado por la Eurocopa, el canal de Mediapro va camino de cerrar el mes como la opción menos vista entre las 26 que emiten en abierto con una audiencia que ronda el 0,7% de share. La emisión de la competición europea en abierto por RTVE, y el final de LaLiga, con la que Gol Play despuntaba gracias a la emisión de un partido semanal, están lastrando las audiencias del canal en los últimos días.

Informalia ha desvelado el interés del Grupo Prisa por hacerse con la señal de Ten, propiedad del Grupo Secuoya y explotada desde hace casi 6 años por Mediapro. Si el grupo que gestiona la Cadena SER y El País logra su propósito, Mediapro puede mover algunos de los contenidos más exitosos de Ten (incluido 'Ni que fuéramos Shhh...') a Gol Play. Fuentes del sector señalan que la productora catalana baraja rebajar el peso de la programación deportiva en el canal conocido anteriormente como Gol Televisión y renombrado hace 2 años como Gol Play tras la inclusión en su parrilla de series nostálgicas como El equipo A o McGyver. En el verano de 2022 Gol dejó de ser un canal temático deportivo para ofrecer una programación más variada y este verano la situación podría acrecentarse si el Consejo de Administración de RTVE da luz verde a la compra de un partido liguero para emitirlo a partir de agosto en las noches de los viernes en La 2.

Gol Play se quedaría sin su mayor activo en materia de derechos deportivos tras haber perdido en unos pocos meses a su fundador Jaume Roures, que dejó la empresa tras varios desencuentros con los nuevos propietarios (el fondo chino Southwind Group), y el director del canal, Felipe del Campo. Este periodista se despidió hace unos días con emoción de Mediparo a través de las redes sociales tras haber dirigido el canal y presentado la edición de los fines de semana de su espacio Directo Gol, que hacía seguimiento a los encuentros ligueros y ofrecía los resúmenes de los mismos.

Del Campo acaba de incorporarse a Radio Marca como director de Contenidos tras haber dirigido en la emisora el espacio Marcador Europeo. El hasta ahora director de Gol Play, además, se ha estrenado en las noches deportivas de la emisora con el programa Buenas noches y Buenos goles, que releva al histórico Goles de Pedro Pablo Parrado. Directo Gol se mantiene en antena tras la salida de Del Campo junto al informativo El Golazo de Gol, que está copresentado por Manolo Lama y cuenta entre su nómina de colaboradores con el mediático Gonzalo Miró.

Nueva etapa de Mediapro

Mediapro tiene garantizada su continuidad en la TDT tras haber firmado el pasado año un contrato trianual con Unidad Editorial, que es propietario de la señal por la que emite Gol Play y obtiene a cambio un alquiler que supera los 2 millones de euros anuales. La compañía catalana está en pleno proceso de reestructuración tras haber anunciado el relevo en la dirección general del histórico Javier Ruiz de Gauna por Laura Fernández Espeso y haber puesto en marcha dos nuevas unidades de negocio. Estas son Canales y Plataformas, que está dirigida por Daniel Margalef y aglutina todas las actividades del grupo dedicadas a la planificación, producción y distribución de todos los canales y plataformas ya existentes, y Mediapro Experiences, que con David Xirau al frente que agrupa la actividad desarrollada en el grupo en torno a los formatos experienciales, tales como activaciones de marcas comerciales, museos y exposiciones, eventos o experiencias virtuales e inmersivas.

Para el CEO de Mediapro, Tatxo Benet, "esta reestructuración refuerza y actualiza el liderazgo del grupo en el sector audiovisual, integrando toda la cadena de valor y garantizando la continuidad y el futuro de la compañía con cinco profesionales que llevan más de 15 años en el Grupo Mediparo y que están absolutamente comprometidos con el propósito, la misión y los valores del grupo". "Las personas que asumen nuevas responsabilidades no solo suponen un relevo generacional, sino que son la evidencia de la apuesta que hace el Grupo Mediapro por el talento interno", añadió.

Jaume Roures dirigirá una nueva compañía con rama mediática

Mediapro se ha convertido en una gran empresa, una empresa resiliente que ha demostrado que siempre ha sabido superarse ante cualquier nuevo desafío". Con estas palabras Tatxo Benet mostraba su confianza en la fuerza de Mediapro en el futuro tras la salida de Jaume Roures. Benet, que rompió su amistad con Roures, advirtió que la marcha de su eterna mano izquierda no se debía "ni la más mínima disconformidad" a la hora de gestionar Mediapro. "En este sentido, no sólo no ha habido discrepancias en el modelo de futuro, sino que no ha habido ni el más mínimo cambio ni en el proyecto fundacional ni en los valores que el grupo representa. Y no los va a haber mientras este equipo directivo esté aquí, porque es este equipo directivo quien los ha puesto en práctica durante 30 años", explicó.

Benet aseguraba sobre Roures que "el vacío que deja Jaume en el grupo es inmenso. Y desde un punto de vista personal añoraré mucho estas décadas maravillosas de trabajo conjunto, codo con codo, durante las que hemos colaborado para levantar el Grup Mediapro y convertirlo en lo que es. Pero ello no hubiera sido posible sin las personas que trabajan en el grupo, los mejores profesionales". Roures, por su parte, aseguró que el fondo chino propietario de Mediapro le mostró su "disconformidad" con la gestión que estaba llevando a cabo y que se negó a mantenerse como 'consejero raso'. "¡Yo no sirvo para estas cosas. Si no tengo capacidad de gestión, prefiero ir a casa", explicó en la emisora catalana RAC1.

El productor está a punto de ponerse en marcha de la nueva empresa multimedia Abacus Media, en la que tiene como socio a Oriol Soler. Este empresario acababa de rescatar junto a Roures la editora de la Enciclopèdia Catalana que fue puesta en marcha en 1968 para defender la pervivencia de la cultura catalana en pleno franquismo. Dice Soler de Abacus Media que será "una empresa de contenidos destinada a lo editorial, audiovisual, podcasts, radio, que nace con la idea de garantizar la continuidad de Enciclopèdia para hacer cosas que hasta ahora no se podían hacer el ecosistema cultural catalán".