La loca despedida de soltero del novio macizo de Antonio Rossi: destino secreto y un casoplón petado de íntimos

El periodista Antonio Rossi le dará el 'sí, quiero' el próximo 16 de agosto a su novio en una fiesta espectacular a la que asistirán un gran número de famosos íntimos amigos de los contrayentes. La celebración tendrá lugar, como han ido contando el contertulio y Hugo Fuertes en Casa Mónico, a las afueras de Madrid, y juntos han organizado hasta el más mínimo detalle: las invitaciones, la comida, la música, las flores. A dos meses del gran día, los amigos de ambos ya empiezan a sorprenderles con las despedidas. Es el caso de Hugo, que esta misma semana tuvo que hacer las maletas para marcharse con un reducido número de amigos a Marbella, aunque el destino era secreto para él. Le recogieron en su casa del barrio de Salamanca, donde comparte domicilio con Rossi, y desde allí pusieron rumbo en una mini furgoneta a la Costa del Sol.

Precisamente en Marbella alquilaron un casoplón con piscina y jacuzzi para hacerle pasar al ex bailarín unos días de locura absoluta. "Aquí van a fo… todos menos yo", decía Hugo al llegar a la casa y hacer un 'house tour'. No sabemos si esto es cierto, porque Hugo no ha grabado todo lo que ha pasado estos días en Marbella, pero hemos podido ver en varios stories que ha subido él pasándoselo muy bien. Han salido a restaurantes, han bailado en los garitos de moda y han pasado mucho tiempo también en la piscina de la casa, donde Hugo ha lucido cuerpazo. El de Jaca es ex bailarín profesional y aunque ya no se dedica al arte sigue haciendo mucho ejercicio a diario, como cuenta en redes.

Antonio Rossi y Hugo se conocieron hace algo más de un año pero tuvieron tan claro desde el principio que estaban hechos el uno para el otro, que pronto dieron el paso de irse a vivir juntos. Y fue en una de las múltiples escapadas que hicieron cuando decidieron sellar su amor con una romántica boda. Fue el propio periodista el que confirmó su enlace el pasado verano en El programa de Ana Rosa. "Me caso el año que viene, muy feliz y muy contento. Está organizado desde hace tres meses y mis amigos y todo el mundo que va a venir lo sabe ya. Está todo organizado. Tenemos fecha, lugar, DJ. Todo, todo. Hugo y yo estamos muy felices y disfrutando del amor", dijo emocionado. En la lista de invitados, de más de 150 personas, aparecen desde la jefa del periodista, Ana Rosa Quintana y su socia, Xelo Montesinos, a Patricia Pardo y Christian Gálvez, Bibiana Fernández, Cristina Tárrega o Miguel Ángel Nicolás. Y, por supuesto, muchos de sus íntimos amigos, como Sonia Ferrer, Sandra Aladro o Belén Esteban, entre otros. Y si Hugo se ha ido estos días de despedida, pronto seguro que llega la de Rossi. El periodista es muy querido por sus compañeros y a buen seguro que le organizan algo bonito para despedirse de su preciada soltería.