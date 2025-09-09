Crece la tensión entre Dinorah Santana y Joana Sanz en medio del caso Dani Alves: "No hables de lo que no conoces"

La disputa entre Dinorah Santana, exesposa de Dani Alves, y la actual novia del exfutbolista, Joana Sanz, ha estallado públicamente a través de las redes sociales. El desencadenante ha sido el comentario de un usuario que cuestionaba el rol paternal del exjugador del FC Barcelona: "Enhorabuena por haber elegido al mejor padre del mundo, que tiene 2 o 3 hijos y lleva años sin verlos". Un mensaje tras el que Sanz ha salido en defensa su marido: "No hables de lo que no conoces. Si lleva dos años sin verlos es porque ellos así lo han decidido. Cuando el grifo se cierra, la ingratitud llama a la puerta".

Las palabras de la modelo no han tardado en provocar la reacción de Santana. En varios vídeos publicados en redes, la empresaria brasileña desmiente la versión de Sanz y asegura que en 2020 Alves dejó de cumplir con la manutención de sus hijos. "Cuando él fue preso en 2023 ya llevaba dos años sin hacerse cargo de sus obligaciones. ¿A qué punto hemos llegado, señora Joana Sanz? Usted, que está embarazada y supuestamente feliz, ¿qué le han hecho mis hijos? Ellos nunca le han faltado al respeto", señala con visible indignación.

Santana también recuerda que, en un momento difícil de la modelo, fue ella quien le tendió la mano: "Lo poco que hice por usted fue algo bueno. Cuando más ayuda necesitaba, estuve ahí". En declaraciones al programa Fiesta, la exmujer del futbolista insistió en que Alves no mantiene relación con sus hijos, a pesar de que en el pasado ellos intentaron mudarse de país para apoyarlo en medio de su proceso judicial.

Sin embargo, según su testimonio, Sanz no habría respaldado esa decisión. Asimismo, Santana reveló que el pasado verano intentaron organizar un reencuentro con el deportista, pero finalmente él no se presentó. "La interesada es usted, no mis hijos", concluyó.