Ana Soria cumple 27 años y este es la sorpresa con la que Enrique Ponce le ha alegrado el día: "Mi regalo eres tú"

"Quince (quince) años (años) tiene mi amor. Le gusta (gusta) tanto (tanto) bailar el rock. Es una chiquilla tan divina y colosal. Tiene una mirada que nadie puede aguantar", es la famosa letra de la canción que cantaba el Dúo Dinámico, que estos días se ha quedado sin su otra pata, la de Manuel de la Calva, que falleció el pasado 26 de agosto en Madrid, a los 88 años, por una fibrosis pulmonar. Una canción que le vendría como anillo al dedo a Enrique Ponce y Ana Soria, aunque gracias a Dios los tiempos han cambiado y una letra así, como tantas otras (por razones más que lógicas), ya no pasaría el filtro.

Pero en cuanto a la diferencia de edad, esta siempre ha sido la losa que la relación del torero de 53 años y la estudiante, que cumple los 27 este jueves, 4 de septiembre, ha arrastrado y de la que incluso se defendieron públicamente en El Hormiguero, el programa al que acudieron porque no es un programa de corazón (esa prensa que tanto detestan) pero sí para tratar asuntos del corazón, ya que a fin de cuentas solo promocionaban su relación ante las miradas que tanto les juzgaron. Aquella entrevista fue en mayo de 2023, ya llevaban entonces unos tres años (oficiales) de amor.

Y ahora, como decíamos, celebran otra fecha importante: la del cumpleaños de la abogada (fue el año pasado cuando acabó la carrera). Ella misma, nada más entrar el día de su cumpleaños, ha colgado una foto en sus stories de Instagram con el gran ramo de rosas que recibió por parte de su novio, y quizá algún día marido: "Mi regalo eres tú. Te quiero a morir".

Aunque empezaron fuertes con aquellas fotografías juntos que en el verano de 2020 inundaban sus redes, los contenidos que iban publicando se fueron diluyendo poco a poco debido a la presión mediática que decían sentir, y que hizo que incluso el diestro, que en febrero de este año celebró su última corrida en La Monumental de México, se apartara de las redes. Pero Ana, aunque no con tanta frecuencia, fue recuperando poco a poco la normalidad y de vez en cuando sorprendiéndonos con más imágenes, como la que a mediados de julio compartió con su enamorado en la piscina.