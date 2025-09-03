La cuñada de Tamara Falcó, Alejandra Onieva, se liga al actor de 'Anatomía de Grey' Jesse Williams: separado y padre de dos hijos

Besos en las calles de Madrid. Así se pasearon por la capital Alejandra Onieva, hermana de Íñigo y cuñadísima de Tamara Falcó, y su amor Jesse Williams, intérprete de la mítica serie médica Anatomía de Grey. Un verano de pasión para la actriz, de 33 años, y el actor, de 44, famoso por su papel de Dr. Jackson Avery, el nuevo cirujano que llega al Hospital Mercy West en la icónica ficción de la ABC protagonizada por Patrick Dempsey. Lo publica la revista Hola.

Unidos por su amor a la interpretación, Alejandra Onieva y Jesse Williams coincidieron en el rodaje de la serie italiana Hotel Costiera el año pasado. La ficción, en la rampa de lanzamiento de estrenos de temporada, llegará a Prime Video el próximo 24 de septiembre. Cuentan en la revista que durante la fase de grabación, en la vecina Italia, saltaron chispas entre ellos. Ahora se han dejado ver en la Mostra de Venecia, aunque no han posado juntos.

Como decíamos, los fotógrafos captaron a los felices Alejandra y Jesse disfrutando de un paseo romántico por Madrid, por la Milla de Oro de la capital. Sorteaban tiendas y compartían besos y abrazos en la calle. La mirada de la actriz, de admiración y de amor, lo dice todo.

Alejandra, que ha dado vida a Soledad Castro Montenegro en el inolvidable serial El secreto de Puente Viejo, también ha trabajado en Presunto culpable y en Alta mar. Por su parte, Williams, separado y es padre de dos hijos, fue nombrado en 2016 como el hombre más sexy del mundo por la revista People. Entre su filmografía destacan: El mayordomo, El cuartel secreto y Tu casa o la mía. Además, ha protagonizado videoclips para Rihanna (en Russian Roulette), Estelle y John Legend y Demi Lovato.