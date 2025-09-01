La "indignación" de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, víctima del portal porno que manipulaba fotos suyas y de otras mujeres

La web ya está clausurado. El sitio Phica ha quedado cerrado después de que las autoridades italianas investigasen este site en el que aparecían imágenes robadas o manipuladas de contenido pornográfico entre las que se encontraba Giorgia Meloni. La primera ministra italiana ya ha expresado su "indignación" ante este uso ilegal, ofensivo y machista de la imagen de las mujeres con instantáneas acompañadas de mensajes que incitaban a la violencia sexual, tal y como publica New York Post citando al diario italiano el Corriere della Sera.

Además de Meloni, también han sido víctimas de este site su propia hermana, Arianna Meloni, la también política y líder del PD, Valeria Campagna, de la aparecen fotos en traje de baño sin su consentimiento; y la eurodiputada Alessandra Moretti, de quien publicaron imágenes suyas robadas y capturas de apariciones en televisión, editándolas posteriormente. Ha sido Moretti una de las denunciantes, que ha instado además a otras mujeres a recurrir a la justicia: "Hemos visto muchos ejemplos de cómo las mujeres son tratadas como monedas de cambio". Y ha añadido que "minimizar su gravedad es descuidar la seguridad de la mujer".

Hay que recordar que Meloni, activista de la igualdad, basó el programa de su campaña en la defensa de los derechos de las mujeres y los derechos de las familias. Tras visionar el site dijo sentirse horrorizada. "Estoy indignada por lo que ha sucedido y quiero mostrar mi solidaridad y apoyo a todas las mujeres que han sido ofendidas, insultadas y violadas en su intimidad por los administradores de este foro y sus usuarios", dijo la primera ministra al Corriere della Sera.

La ley de 2029 en Italia castiga la difusión de imágenes sexualmente explícitas hasta con seis años de prisión. La ministra de Familia, Natalidad e Igualdad del primer Gobierno dirigido por una mujer, Eugenia Roccella, ha prometido que promoverá medidas para velar por la seguridad de las mujeres ante este tipo de portales y ha reivindicado "el respeto y la dignidad".