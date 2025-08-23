Sexo, drogas y Victoria Beckham: el escándalo que pone patas arriba la moda británica y los Hamptons

La esposa de David Beckham está pasando un verano complicado. En plena polémica por la ruptura familiar con su hijo mayor, Brooklyn, y refugiada en un yate con el que surca el Mediterráneo en compañía de su marido, la Posh Spice se ha visto salpicada por un escándalo que ha puesto patas arriba a la alta sociedad británica. Y es que Dame Natalie Massenet, una de las mujeres más poderosas de la industria y ex presidenta del Consejo Británico de la Moda, ha denunciado a su ex marido, el empresario sueco Erik Torstensson, por adicción al sexo, abuso de drogas y fraude fiscal.

En los Hamptons, donde residían y compartían veladas con Anna Wintour, todavía no se han recuperado del susto. Durante una década, Massenet y Torstensson formaron una de las parejas más poderosas de la élite, pero su divorcio ha destapado una truculenta historia en la que el fundador de la firma Frame, para la que Victoria Beckham trabajó como imagen y embajadora, queda retratado como un "mentiroso, drogadicto, alcohólico y adicto al sexo".

Así lo aseguran los abogados de Massenet, que acusa a su ex marido de haber llevado una doble vida durante los últimos siete años. En la demanda, presentada en el Tribunal Superior de Los Ángeles, afirma que Torstensson era consumidor habitual de drogas y un infiel empedernido que contrataba los servicios de prostitutas en cada uno de sus viajes y acumulaba una larga lista de amantes con las que intercambiaba imágenes explícitas y mensajes, todos ellos aportados a la causa como pruebas. La fundadora de Net-a-Porter (una marca de lujo online) asegura que Torstensson utilizó su influencia para acercarse a las altas esferas y escalar en el mundo de la moda. Como ejemplo, un botón: fue ella quien le presentó a los Beckham y los convenció para que firmaran el contrato de publicidad con Frame.

Desvela también que ella asumió los costes de las aventuras empresariales de su ex marido, esperando recibir el 50% de los beneficios cuando estos existieran. Sin embargo, Torstensson desvió todos los fondos a sus espaldas y los gastó en fiestas, drogas y señoritas de compañía. Ahora, Massenet reclama daños por fraude, angustia emocional e incumplimiento de contrato. "El señor Torstensson no solo abusó de la confianza de Dame Natalie, sino también de su generosidad, su marca y su red. Esto no es solo una traición sentimental, sino una estafa de proporciones millonarias", dicen los abogados.