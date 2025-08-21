Lourdes Montes ya presume de sobrino: su hermana Sibi ha dado a luz a su primer hijo

La familia ha recibido este jueves a un nuevo y esperadísimo miembro: el primer hijo de Sibi. La hermana de Lourdes Montes, cuñada de Fran Rivera, ha dado a luz a su primer hijo, fruto de su matrimonio con el auditor sevillano Mateo Ibáñez. El niño, que ha heredado el nombre de su padre, ha posado dormidito en los brazos de su orgullosa tía, que ha acudido al hospital para conocerlo y ha compartido la feliz estampa en sus redes sociales.

Sibi, que permaneció varios días ingresada en abril por una infección, salía de cuentas esta semana, por lo que ha cumplido con la fecha prevista de parto. En los últimos días la vimos relajada en la playa, acompañada de su hermana Lourdes, que dio a luz a su tercer hijo, Nicolás, hace solo cuatro meses. Los primos serán grandes compañeros de juegos y se unirán a los más pequeños de la familia, Carmen y Curro, que seguro se lo pasan pipa con los nuevos miembros del grupo.

El nacimiento de Mateo, adelantado por Okdiario, es el broche de oro para la historia de amor entre Sibi y Mateo Ibáñez. Se casaron en junio de 2024 en la parroquia de San Francisco (Cádiz) y lo celebraron con cientos de invitados en el Real Club de Golf Vista Hermosa, un precioso enclave situado en la localidad gaditana de El Puerto de Santa María. Era el segundo matrimonio para la psicóloga, que ya le había dado el "sí, quiero" a Álvaro Sanchís González-Palomino, de quien se separó en 2019.

