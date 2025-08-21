Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi, padres por sorpresa: "Hemos adoptado a una niña"

La protagonista de Stranger Things y el hijo del mítico cantante Bon Jovi han anunciado este jueves a través de las redes sociales la mejor de las noticias: se han convertido en padres. "Este verano hemos dado la bienvenida a nuestra dulce niña mediante adopción", han desvelado. "Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso próximo capítulo de la paternidad tanto en paz como en privacidad", continúan.

Acompañan el texto con la simbólica imagen de un árbol bajo una frase final: "Y de repente, somos tres". La pareja, muy celosa de su intimidad, no ha desvelado más detalles e incluso ha desactivado los comentarios de la publicación, de manera que nadie ha podido darles la enhorabuena.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se casaron en mayo de 2024 en una ceremonia privada oficiada por el coprotagonista de Stranger Things, Matthew Modine. Después lo celebraron por todo lo alto en una gran fiesta en la Toscana, Italia, tierra del novio. La actriz, de 21 años, pronto expresó su deseo de convertirse en madre: "Jake sabe lo importante que es para mí. Claro que quiero centrarme en consolidarme como actriz y productora, pero también creo que es fundamental para mí formar una familia. Es algo muy importante". Y añadía: "Mi madre tuvo a su primer hijo a los 21 años y mi padre tenía 19. Y ya sabes, ha sido lo mío desde antes de conocer a Jake. Quería ser mamá tal y como la mía lo fue para mí". En esta conversación, durante el podcast SmartLess, ya hablaba de la adopción: "Quiero una gran familia. Yo soy una de cuatro hijos, Jake también. Entonces, definitivamente está en nuestro futuro, pero, para mí, no veo que tener tu propio hijo sea tan diferente a adoptar".

La intérprete y el modelo se conocieron a través de las redes sociales, en verano de 2021. Comenzaron a intercambiar mensajes y el amor no tardó en florecer. Oficializaron su noviazgo en los premios Bafta de 2022 y un año después se comprometieron. El "sí, quiero" llegó en mayo de 2024 en Villa Cetinale, una construcción barroca del siglo XVII situada en Italia.