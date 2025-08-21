Luis Medina y Clara Caruana reaparecen en plenos rumores de boda: su sonrisa tras la absolución del hijo de Naty Abascal

Tras una larga batalla judicial en el conocido como caso de las mascarillas, Luis Medina era absuelto el pasado 19 de marzo por la Audiencia Provincial de un delito agravado de estafa al Ayuntamiento de Madrid en la venta de material sanitario en el peor momento de la pandemia del covid, por el que se enfrentaba a una pena de prisión de 9 años y a una multa de 450.000 euros.

A su lado, su novia Clara Caruana, con la que mantiene una relación desde 2022 y con la que posó por primera vez públicamente a finales de 2023 en la boda de su prima Victoria de Hohenlohe, duquesa de Medinaceli, en Jerez de la Frontera. A punto de cumplir tres años juntos, se rumorea que el hijo de Naty Abascal y la nieta del barón de San Petrillo -que ejerce de gerente de Urología y Project Manager del Cancer Center en la Clínica Universidad de Navarra- habrían dado el importante paso de comprometerse después de la absolución del hermano del duque de Feria.

A falta de confirmación oficial por parte de ambos, la suya sería una de las bodas más esperadas de la temporada. Congregaría a buena parte de la alta sociedad de nuestro país por las conexiones de las familias de ambos.

Ahora, el marqués de Villalba - que en junio posó con su madre en un photocall - y Clara Caruana han reaparecido en el concierto que Alejandro Fernández ofreció este miércoles en el Festival Occident Starlite de Marbella. Bilaron al ritmo de las canciones más famosas del cantante mexicano. Un concierto al que también acudieron María del Monte e Inmaculada Casal, además de Anne Igartiburu o Manuel Díaz El Cordobés y Virginia Troconis.