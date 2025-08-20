Shakira y Antonio de la Rúa se dejan ver juntos, la cantante le manda mensajes de amor y reaviva los rumores

No es ni tan guapo ni tan alto ni tan rico ni tan inteligente como Gerard Piqué pero es hijo de un ex presidente de Argentina y ocupó el corazón de Shakira antes de que el futbolista llegara a la vida de la artista de Barranquilla. Ahora cuentan que Antonio de la Rúa está más que tonteando con la ex del catalán. De momento, se les ve juntos.

Es hijo menor del ex presidente Fernando de la Rúa, que gobernó su país de 1999 a 2001, y ejerció como uno de los jefes de la campaña presidencial que llevó a su padre a la Casa Rosada, pero a la vez fue señalado por algunos sectores como uno de los responsables de su declive. Antonio de la Rúa Pertiné (Córdoba, 7 de marzo de 1973) es abogado, y la crónica social le califica como socialité pero dicen que su fuerte es ser asesor de imagen. Tres años mayor que Shakira (13 años más viejo que Piqué), salió con la colombiana entre 2000 y 2010, si bien el argentino continuó siendo el representante de su ex. En 2012, Antonio de la Rúa presentó una demanda contra Shakira en los tribunales de Nueva York por 100 millones de dólares, argumentando que la cantante le había incumplido en el pago por los beneficios recibidos durante 2011 en la sociedad que tenían en común. Shakira ganó el pleito judicial y en 2013 demandó a De la Rúa por robo y estafa.

Antes de instalarse en Barcelona junto a Gerard Piqué y convertirse en símbolo de empoderamiento con frases como "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", Shakira compartió una etapa fundamental de su vida con Antonio de la Rúa. Durante una década fueron compañeros sentimentales y profesionales, hasta que en 2011 anunciaron su separación. La cantante habló entonces de "los años más maravillosos" y de una relación que consideraba "excepcional".

En la mesa estaban también los hijos de la artista con Piqué, Sasha y Milan

Más de una década después, los dos han vuelto a aparecer juntos en una cena en San Diego. En la mesa estaban también los hijos de la artista con Piqué, Sasha y Milan, además de Tonino, hermano de la colombiana. La escena, captada en vídeo y difundida rápidamente en redes sociales, muestra a Shakira sonriente junto a su antiguo compañero, lo que ha alimentado especulaciones sobre un acercamiento personal. El contexto suma detalles a los rumores. Días antes, en Tijuana, la intérprete sorprendió al público al cantar Día de enero, canción tradicionalmente asociada a De la Rúa. "Es para esos amigos que están ahí para siempre", dijo en pleno concierto, provocando reacciones inmediatas entre sus seguidores.

La cena en California no ha sido la primera vez que han estado viéndose pero sí la primera que ha salido a los medios. En septiembre de 2024 se habló de un encuentro privado en Miami, y desde entonces la presencia del empresario y su hermano en la logística de la gira americana de la cantante se ha vuelto habitual. La colaboración quedó aún más clara en marzo, cuando Zulu —hija de De la Rúa y la modelo Daniela Ramos— participó en un espectáculo de Shakira en Argentina.

La gira de la colombiana bate récords: 50 fechas con todas las entradas agotadas, más de 2,5 millones de boletos vendidos en Latinoamérica y cifras extraordinarias en países como México, Colombia, Chile o Argentina. Este repunte de popularidad se combina con nuevos proyectos de negocio, como su línea de productos capilares, una expansión comercial que algunos vinculan al asesoramiento de De la Rúa, experto en el sector turístico y de entretenimiento.

Su historia, sin embargo, no ha estado exenta de conflictos. En 2012, tras la ruptura, él la demandó por supuestas ganancias compartidas. La justicia dio la razón a la artista. Hoy, lo que parecía una relación cerrada vuelve a ser noticia. No se puede asegurar que este reencuentro responda solo a intereses profesionales o si detrás late algo más personal. Entre sus seguidores, las opiniones están divididas, pero la imagen de ambos compartiendo mesa nos recuerda que a Shakira le encanta poner de los nervios a Piqué y nada como sentar a sus hijos a cenar con un ex.