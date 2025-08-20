Los Botín se van de boda: Huberto, nieto de Paloma O'Shea, se compromete con la doctora Andreina Culebras

Grandes noticias para la familia Botín. Huberto Botín-Sanz de Sautuola d'Ornano, hijo de Emilio Botín O'Shea y la aristócrata francesa Elisabeth d'Ornano, se ha comprometido con su novia desde hace siete años, Andreina Culebras. La fiesta de pedida tuvo lugar el pasado fin de semana en la finca Puente San Miguel, ubicada en el municipio de Reocín (Cantabria), uno de los puntos de encuentros y celebraciones familiares.

Paloma O'Shea con su nieto Huberto, entre otros, durante el funeral de Emilio Botín

Según Hola, la fiesta contó con una exquisita lista de invitados que degustaron un menú a base de albóndigas de sepia, trucha a la sal y arroz con almejas. De postre, souffle de chocolate, quesada y tarta de queso. La novia estaba radiante con un vestido de Redondo Brand en tonos azules, mientras que su prometido escogió un outfit en marrón y crudo.

El evento de la temporada

Huberto es nieto del ex presidente del Banco Santander Emilio Botín, ya fallecido, y Paloma O'Shea. Estudió en el Colegio Americano de Madrid (donde conoció a Andreina) y continuó su formación en una de las mejores escuelas de hostelería de España, Les Roches International School of Hotel Management, situada en Marbella (Málaga). Tras hacer prácticas en Thalassa Taller del Vino (Ronda), abrió su propio negocio hostelero ('Mi croqueta') junto con otros dos socios, pero no obtuvieron la respuesta deseada y cerraron el establecimiento apenas un año después de su inauguración. En 2020, Huberto ingresó en IE Business School para cursar el Master in Management y desde entonces trabaja en el grupo suizo Pictet Group, especializado en inversiones.

Huberto Botín en su negocio

Huberto tiene tres hermanos, Emilio, Daria y Luis, todos ellos hijos de Emilio Botín O'Shea, actual presidente de MiraltaBank, y Elisabeth d'Ornano, embajadora de Sisley, firma que fundó su padre y de la que ahora es embajadora. Combina su trabajo con la gestión de la ONG Elisabeth d'Ornano para el trastorno del déficit de atención e hiperactividad.

Emilio Botín y Elisabeth d'Ornano

Todos ellos son mecenas de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, en la que Paloma O'Shea ejerce como presidenta. En agradecimiento a su apoyo, cada uno de ellos tiene una placa vitalicia con su nombre en las butacas de la sala de conciertos.

Paloma O'Shea con su nieto, Huberto Botín

La fecha de la boda todavía se desconoce aunque todo apunta a que será el próximo año, 2026, y se convertirá en uno de los grandes acontecimientos de la temporada. La novia es Andreina Culebras, licenciada en Medicina por la Universidad de Navarra. Actualmente trabaja como médico residente en Urología en el Centro Hospitalario Universitario de Vaud en Lausana (Suiza) y ha ejercido como voluntaria en las Naciones Unidas y en Operación Smile, una organización internacional sin fines de lucro que ofrece cirugías gratuitas a niños con malformaciones faciales.

Andreina Culebras

.