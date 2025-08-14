Alexia Putellas, en México y en un resort de lujo solo para adultos tras su ruptura con Olga Ríos, la representante de Violeta Mangriñán

Ha sido un verano de cambios para Alexia Putellas (31), la gran estrella del fútbol femenino. Ya contamos el pasado 20 de julio, cuando todavía se estaba disputando la Eurocopa en la que España cayó en la final ante Inglaterra, que la culé había roto con su novia Olga Ríos, representante de rostros conocidos como la influencer Violenta Mangriñán.

Tras la tormenta sentimental, la ganadora de dos Balones de Oro ha pasado sus vacaciones rodeada de amigos y amigas y el lugar elegido fue México. También estuvo con ella su hermana, Alba. "Adiós Los Cabos", escribió este jueves, despidiéndose de sus días de ensueño. También pasaron por Oaxaca y Ciudad de México.

Alexia Putellas en Los Cabos

Alexia Putellas y su hermana en Ciudad de México

En varios post, compartió algunas imágenes en las que aparece muy sonriente. Tocaba un merecido descanso tras ganar con el Barça la Liga y la Copa de la Reina, y tras el disgusto de no traerse la Eurocopa a casa (ella no llegó a la tanda de penaltis de la final, pues la entrenadora Montse Tomé decidió retirarla poco antes).

Alexia Putellas en Oaxaca

En la publicación en la que se despedía de Los Cabos, Putellas también indicó el lugar donde ella y sus amigos se alojaron. Estuvieron en Paradisus Los Cabos, un resort solo para adultos en el que el precio según la habitación oscila entre los 813 euros y los 1700 (dos personas, dos noches en un fin de semana de agosto). Desde 470 euros indica la web que se pueden hacer reservas, dependiendo del día y la temporada elegida.

La ruptura con Olga Ríos

Su relación se confirmó en 2023 después de que la jugadora besara a su novia tras ganar la Champions con el Barça. Fue en julio cuando trascendió a los medios pero en realidad la ruptura llegó dos meses antes y, el motivo, según periodistas como Javier de Hoyos, fue la distancia. Putellas, que ya no sigue a su ex en redes, está instalada en Barcelona, mientras que Ríos, que sí sigue mantiendo el follow, en Madrid.

Alexia Putellas se ha coronado en los últimos años como una de las grandes leyendas del fútbol español de todos los tiempos con dos balones de oro ganados de forma consecutiva, el primero en 2021 y el segundo en 2022. El año pasado las lesiones marcaron la carrera de la futbolista. En la Eurocopa de este año volvió a ser una de las grandes referentes del conjunto de Montse Tomé, junto a otras compañeras como Aitana Bonmatí (Balón de Oro el año pasado y en 2023), Olga Carmona o Irene Paredes.