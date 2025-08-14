Priscilla Presley niega haber desconecctado el soporte vital de su hija Lisa Marie para quedarse con el patrimonio de Elvis: "Mentiras inventadas y maliciosas"

Fuertes acusaciones las que se vertieron en una demanda contra Priscilla Presley (80), casada con el rey del rock entre 1967 y 1973. La han acusado de "desconectar" el soporte vital de su hija, Lisa Marie Presley, que murió el 12 de enero de 2023 en Los Ángeles a causa de una obstrucción intestinal, a los 64 años. Sostienen que su intención era la de "en última instancia, controlar" el fideicomiso de su hija y Graceland, la mansión donde vivió y está enterrado Elvis Presley en Memphis, Tennessee. Ella niega toda acusación mediante sus abogados.

"Priscilla desconectó el suministro de sangre a pocas horas de que ingresaran a Lisa", dicen en la demanda que los antiguos socios (ex directores de Priscilla Presley Partners) interpusieron, reclamando además una cantidad de 50 millones de dólares. Brigitte Kruse y Kevin Fialko, los demandantes, señalan que Priscilla tomó esta decisión antes de que la hija de Lisa Marie, Riley Keough , pudiera llegar al hospital, y a pesar de que Lisa Marie había firmado una directiva para "prolongar su vida".

Los demandantes, que también acusan a Priscilla de intentar defraudarles, aseguran que antes del funeral de Lisa Marie, celebrado el 22 de enero de 2023, Priscilla exclamó: "Soy la reina. Estoy a cargo de Graceland". El abogado de Priscilla, Marty Singer, ha expresado a TMZ que las acusaciones son "mentiras inventadas y maliciosas".

Esta batalla fiduciaria estalló a raíz de la muerte de Lisa Marie, con Priscilla impugnando una semana después de su funeral la enmienda al fideicomiso de Lisa Marie, que eliminó tanto a su madre como al que fuera su ex gerente comercial, Barry Siegel, como fideicomisarios y dejó a Riley, su hija mayor, como el único fideicomisario. Finalmente, Riley acordó a mediados de 2023 pagarle más de un millón de dólares a Priscilla para que apartara la batalla legal. Un acuerdo que entonces ya fue muy comentado. Desde entonces, es Riley la que está a cargo del patrimonio de Lisa Marie y de gran parte del patrimonio de Elvis Presley Graceland.

"Esencialmente, Priscilla estaba al tanto de que Lisa se estaba preparando para eliminarla como única fideicomisaria de su fideicomiso de seguro de vida irrevocable y amenazaba con demandarla", se lee también en las acusaciones de la demanda, negadas como decíamos por Priscilla. "Priscilla sabía que la muerte de Lisa neutralizaba la amenaza de los esfuerzos de Lisa de eliminar a Priscilla como única fideicomisaria del fideicomiso de seguro de vida irrevocable de Lisa, y Priscilla en última instancia quería controlar Promenade Trust y Graceland", añaden.