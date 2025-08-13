Penélope Cruz, Bad Bunny y sus vídeos inéditos en el concierto de Puerto Rico: cuando te sabes las letras de memoria

Penélope Cruz (51) y Javier Bardem (56) conforman un matrimonio que no solo irradia talento, sino también una gran pasión por la música. Si bien el pasado mes de abril los veíamos disfrutando como niños del concierto que Lenny Kravitz ofreció en el Movistar Arena de Madrid, el pasado domingo, 10 de agosto, asistieron a una de las actuaciones que Bad Bunny ofreció en Puerto Rico en el marco de su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour. A comienzos de esta semana se hizo viral un vídeo donde la ganadora del Oscar por Vicky Cristina Barcelona aparecía, micrófono en mano, dirigiéndose al público desde la mesa de mezclas, y, ahora, ella misma ha compartido nuevas grabaciones de la gran experiencia que supuso para ella escuchar en directo las canciones del ex de Kendall Jenner. Parece que, tras verle el pasado año en Nueva York, se había quedado con ganas de más.

La actriz presenció el concierto con Bardem desde una posición privilegiada, en el VIP del Coliseo de Puerto Rico, conocido como La Casita, donde, muy cerca del escenario, protagonizó un baile tras otro, cantando al unísono los éxitos más conocidos del músico de reguetón, tal y como se aprecia en los vídeos mencionados. En uno de ellos, Pé toma el mando del espectáculo y grita al público: "Acho, Puerto Rico es otra cosa". Los espectadores, eufóricos, celebraron su presencia en una cita tan especial. Recordemos que Bad Bunny es uno de los nombres del momento. En España ofrecerá 12 conciertos en 2026, y las entradas se agotaron en cuestión de minutos.

En el show de Puerto Rico, la chica Almodóvar también cantó las canciones de Residente, el invitado de la noche. En el reservado se encontraba, de hecho, junto a Kasia Marciniak, la mujer del artista, con la que entonó frase por frase cada estrofa de Atrévete, una de las canciones más conocidas del rapero. Las publicaciones que la intérprete ha hecho públicas desde su galería han conquistado a sus seguidores en Instagram. El propio 'conejo malo' -así lo llama su audiencia- ha comentado con tres corazones. "La mejor", ha expresado, por su parte, la actriz Milena Smith, con la que la actriz trabajó en Madres paralelas (2021). "Mi pareja favorita", "Esto es icónico", "Los reyes" o "Sois los mejores" son otros de los mensajes que ocupan el tablón de comentarios.