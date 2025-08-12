Preocupación por Benita (Maestro Joao), que aparece en silla de ruedas y envuelta en lágrimas: "Tengo más puntos que Chanel en Eurovisión"

A sus 61 años, Benita Castejón, antes conocida como Maestro Joao, se encuentra en uno de los momentos más importantes de su vida: su transición de hombre a mujer. Comenzó hace unos meses pero tal y como ella misma adelantó, se trata de un proceso largo que requiere de paciencia y buenos expertos. Este martes, la tertuliana de TVE ha reaparecido en Atocha y su estado ha despertado la preocupación entre sus seguidores: imposibilitada para caminar, era trasladada en silla de ruedas y rompía a llorar al ser preguntada por su proceso.
"Tengo más puntos que Chanel en Eurovisión", bromeaba antes de estallar en lágrimas. "Me han pasado muchas cosas. A mí ya me pasan muchas cosas siempre. Siempre, toda mi vida. Pero no son malas". Benita no ha querido entrar en detalles pero todo apunta a que se ha sometido a una intervención necesaria para su transición. "Tengo que ser fuerte. Cuando me dicen 'qué fuerte eres, Benita', digo 'por tantas Benitas, por tantas Benitas".
A pesar del llanto, Benita se mostraba muy optimista: "Estoy feliz de estar aquí en Madrid y de hacer todo, todo lo que estoy haciendo. Y que ayude a la gente y que les sirva y que sepa todo el mundo que nunca es tarde, nunca es tarde".
Hace unas semanas, la vidente confesaba que había momentos muy duros durante la transición: "Llevo muchos pasos, pero no he terminado. Esto no es cuestión de te metes una hormona y ya está. Me siento como una adolescente menopaúsica". Con su decisión y la visibilidad que ha dado a su proceso, Benita se ha convertido en todo un ejemplo de fuerza y también de comprensión: "Estoy haciendo la transición y toda España conmigo, porque no podemos decir 'Ahora soy Benita y quien me diga Maestro, transfobia'. No. Yo me levanto algunas mañanas y todavía me digo 'Estoy mono'. Y no es transfobia. Es que llevo 60 años siendo un hombre. Hay que hacer el camino poco a poco", le contaba a Mercedes Milá en Pase sin llamar. "Estoy ayudando a mucha gente mayor que no se atrevía, porque la gente mayor se piensa que es una basura que se queda a un lado. No señor, aquí me tenéis".