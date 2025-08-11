Raquel Sánchez Silva comparte el carrete de sus vacaciones con Matías Dumont por Okinawa: "Visitas imprescindibles"

Agosto es el mes por excelencia para disfrutar de las vacaciones de verano y destinos hay para todos los gustos. Gracias a las redes sociales de Raquel Sánchez Silva sabemos dónde se han escapado la presentadora y su novio, el productor Matías Dumont, para pasar unos días de asueto: han viajado hasta Okinawa, isla de Japón situada en el mar de China Oriental. Tan bien se lo han pasado que incluso la presentadora ha hecho una guía de su viaje para todos sus seguidores, que son más de 260.000 en Instagram.

"Ahora que lo tengo todo muy fresquito voy a escribir esta reseña sobre desplazamientos en Okinawa y visitas imprescindibles", explica en su post la presentadora, junto a una foto que abre el carrusel de ella con su chico, en las paradisíacas playas de color turquesa. Entre los puntos positivos de su viaje, destaca la publicación que ha colgado este lunes: "No dejéis de disfrutar Okinawa. El mejor snorkle de mi vida. Solo igualado por Roatan hace 14 años (el Caribe ya no tiene estos colores)".

A lo largo de esta última semana que lleva de viaje, la presentadora de Maestros de la costura ha compartido selfies en los que aparece sola, también con su chico y muchas estampas de los paisajes que la han conquistado.

Un viaje muy especial de la presentadora con Matías Dumont, como todos los que han realizado en estos 11 años que llevan de relación. Él fue el hombre con el que recuperó la ilusión en la vida tras la muerte de Mario Biondo, la que sigue sin resolverse en los juzgados italianos y que ha enfrentado a los Biondo con la presentadora, protagonizando capítulos de documentales y proyectos audiovisuales. La justicia española sí cerró el caso el 11 de septiembre de 2013 al considerar que la muerte de Biondo fue un suicidio, pero el 11 de diciembre de ese mismo año los padres del camarógrafo lograron que Italia lo investigara, abriendo entonces una larga disputa.