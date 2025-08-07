Jorge Cadaval, de Los Morancos, también víctima del reto más bochornoso en las piscinas: "La gente va a mirar el mojón"

No son pocos los ciudadanos que este verano ya han sufrido las consecuencias del reto viral más bochornoso: el de defecar en una piscina. Un reto que en redes circula con el nombre del 'reto marrón' y que conlleva el aviso de socorristas de salir inmediatamante del agua. Algo que fastidia el día de las personas que han decidido pasar su tiempo de forma refrescante en el agua. Uno de los últimos en sufrir las consecuencias ha sido Jorge Cadaval, de Los Morancos.

"A mí me ha hecho gracia escatológicamente, la verdad. Resulta que bajo el otro día y me encuentro la piscina de mi urbanización cerrada y entonces pregunto: '¿por qué está cerrada la piscina?'. Dice: 'han encontrado un mojón. Han cerrado la piscina porque en el agua con el mojón se puede coger hasta salmonelosis", ha explicado el humorista en su cuenta de Instagram.

Sobre el reto viral, añade: "Que me he enterado luego, yo de esto no tenía ni idea. Habrá sido un chiquillo, no podría aguantarse más y el mojón se ha ido para fuera. Según me han dicho, el mojón era el Juan Sebastián ElCano con la princesa Leonor encima y todo de grande que era el mojón".

El hermano de César Cadaval también explicó cómo fue la reacción de sus vecinos al toparse con esta desagradable situación: "La gente salió despavorida de la piscina cuando escucharon mojón. Todo el mundo fuera. Cuando la piscina se quedó absolutamente vacía de gente, ¿qué hace la gente en vez de quitarse de en medio? Hacen coro para ver el mojón. Resulta que la gente va a mirar el mojón".

Tras detallar lo ocurrido, en el muro de los comentarios Jorge recibió el mensaje de su marido, Ken Appledorn: "Deberías haber puesto la banda sonora de tiburón de fondo". Antonio Canales también le escribió: "Eres de otro mundo".