La Fiscalía pide dos años y medio de cárcel para Asencio por atentar contra la intimidad de dos chicas que participaron en un encuentro sexual consentido

La Fiscalía ha solicitado una pena de dos años y medio de prisión para Raúl Asencio, defensa del primer equipo del Real Madrid, por su implicación en el conocido como caso de los canteranos, relacionado con la grabación y difusión no consentida de un encuentro sexual en un hotel de Gran Canaria. El Ministerio Público también reclama penas más severas, de cuatro años y siete meses de cárcel, para los otros tres exjugadores del club blanco involucrados, a los que atribuye delitos más graves.

El escrito de acusación presentado esta semana en el juzgado que instruye el caso en Canarias detalla que los hechos ocurrieron durante una estancia de los jugadores en la isla, cuando mantuvieron relaciones sexuales consentidas con dos chicas en un reservado de un hotel. Una de las jóvenes tenía 18 años y la otra 16 en ese momento. Según la Fiscalía, los tres jugadores grabaron el encuentro sin consentimiento de las chicas y difundieron las imágenes a terceros a través de aplicaciones de mensajería.

El procesamiento podría tener consecuencias deportivas y contractuales, especialmente para Asencio, quien continúa en activo con el Real Madrid

A los tres exjugadores —cuyos nombres no han sido revelados por protección legal— se les imputa un delito contra la intimidad y, además, un delito de distribución de pornografía infantil, al haberse difundido material en el que aparece una menor de edad. Por esta razón, las penas solicitadas son notablemente más elevadas que las que se piden para Asencio, de 22 años. En el caso del actual futbolista del primer equipo, la Fiscalía reconoce que no participó en el acto sexual ni en la grabación, pero sí incurrió en un delito contra la intimidad al solicitar el vídeo grabado y mostrárselo a un amigo antes de eliminarlo. Para la acusación, este comportamiento también merece reproche penal, aunque de menor gravedad. "Su conducta, si bien no equiparable a la de los coacusados, no puede quedar impune", sostiene el Ministerio Público en su escrito. Los tres jugadores implicados abandonaron la disciplina del Real Madrid tras conocerse los hechos y se encuentran actualmente sin equipo o en clubes de menor categoría. El caso ha generado una fuerte repercusión mediática desde su inicio, al afectar a futbolistas vinculados a uno de los clubes más importantes del mundo.

Desde el entorno de Raúl Asencio no se ha emitido, por el momento, ningún comunicado oficial. Fuentes jurídicas próximas al caso indican que la defensa del jugador alegará que su conducta no supuso una vulneración directa de la intimidad y que no hubo intención de dañar a las víctimas. El juicio aún no tiene fecha fijada, pero se espera que se celebre a lo largo del próximo año. El procesamiento podría tener consecuencias deportivas y contractuales, especialmente para Asencio, quien continúa en activo con el Real Madrid.