Duras críticas contra Melendi por lo que hace con la bandera española en pleno concierto

Lunes, Málaga. El intérprete de Caminando por la vida cierra el Málaga Forum con un concierto multitudinario. Nada más comenzar, Melendi agradeció al público su presencia y prometió pasarlo bien cuando una persona le lanza una bandera de España con intención de que el artista la extendiera y mostrara. Sin embargo, el asturiano coge la 'pelota' y, sin mirarla siquiera, la aparta detrás de un altavoz. El momento ha llegado a redes sociales y ha enfurecido a cientos de internautas.

"Melendi que te jodan a ti y a toda tu casta, no vuelvo a escuchar ni a ver nada tuyo si denigra tu país tu bandera siendo de Asturias", "Melendi tiene que comer. Otro cobarde que aún no ha entendido por donde sopla el viento actual", "Eres un mierda Melendi", "Se acabó Melendi", ¿Melendi o Mierdendi?...

Le han tirado la bandera de España a Melendi, y pasó esto ?

pic.twitter.com/oUSevmefyG — Muy.Mona/??? (@Capitana_espana) July 30, 2025

Otros internautas arremeten contra la "fachosfera" y les recuerdan a los "ofendiditos" que Melendi nunca se ha pronunciado a nivel político. "Es cantante, se dedica a cantar, nada más", aseguran. Sin embargo, esta defensa sabe a poco cuando otros usuarios les recuerdan que el pasado domingo actuó en La Velada de Ibai Llanos y sacó al escenario no solo la bandera Asturiana, su tierra, sino a toda una banda de gaiteros.

El debate se calienta por minutos: hay quien defiende que la bandera de España no es un tema político ("La bandera de tu país no es una opinión política") mientras otros creen defienden el derecho de Melendi a "no significarse" ni entrar en conflictos.

La fascistada escandalizados por este vídeo de Melendi. No hace nada, le tiran la bandera y la recoge con cuidado. Es insoportable vivir con esta gente.



pic.twitter.com/WEf140M0jE — Cuñaos Oviedistas?? (@Cunao_oviedista) July 30, 2025