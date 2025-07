Cuánto costó de verdad la boda de la hija del fundador de Apple y otros secretos no revelados del alucinante enlace de Eve Jobs

Este fin de semana, la tranquila región de los Cotswolds, en el suroeste de Inglaterra, se convirtió en el epicentro de una de las bodas más comentadas —y secretas— del año. Eve Jobs, hija del legendario fundador de Apple, Steve Jobs, y de la filántropa Laurene Powell Jobs, contrajo matrimonio con el jinete olímpico británico Harry Charles, en una ceremonia rodeada de lujo, celebridades, y un absoluto hermetismo.

La ceremonia, como ya contamos, tuvo lugar el sábado 26 de julio en la iglesia de St. Michael and All Angels, ubicada en la pintoresca aldea de Great Tew, a unos 120 kilómetros al noroeste de Londres. Aunque los contrayentes no han compartido detalles en redes sociales y sus representantes han declinado comentar, diversas fuentes coinciden en que el evento fue cuidadosamente orquestado para mantenerlo fuera del alcance de la prensa. Incluso se habilitó una entrada privada a la iglesia para proteger la intimidad de los asistentes.

Eve Jobs, hija menor del cofundador de Apple, Steve Jobs

Una lista de invitados de nivel olímpico y político

Entre los selectos invitados se encontraban la exvicepresidenta de EE. UU. Kamala Harris —íntima amiga de Laurene Powell Jobs—, las hijas de Bill y Melinda Gates (Phoebe Gates y Jennifer Gates Nassar), la esquiadora olímpica Eileen Gu, Jessica Springsteen, el actor británico Callum Turner (prometido de Dua Lipa), y la reconocida chef Ruth Rogers. Las damas de honor vestían de rojo, mientras que la mayoría de los invitados lucían esmoquin, siguiendo un código de vestimenta de gala.

Kourtney Kardashian también ha insinuado su asistencia al evento a través de sus redes sociales, publicando una serie de imágenes con la localización geolocalizada en los Cotswolds, junto a una tarjeta de lugar con su nombre y un pastel decorado con rosas.

Estelle Manor, lujo exclusivo para una recepción privada

Tras la ceremonia religiosa, los novios y sus invitados se trasladaron a Estelle Manor, un exclusivo hotel y club de campo privado que los novios habrían alquilado en su totalidad para el fin de semana. Este lugar está reservado para un número reducido de privilegiados, y se ha convertido en el escenario perfecto para celebraciones que buscan combinar elegancia, privacidad y un ambiente bucólico de "lujo relajado", como lo describen los expertos.

El jinete británico Harry Charles

La recepción habría incluido actuaciones musicales en vivo de alto nivel, entre ellas la leyenda del pop Elton John —cuyo caché se estima en 1,3 millones de dólares— y el DJ y productor Kaytranada, ganador de un Grammy. Fuentes citadas por medios británicos aseguran que el entretenimiento fue uno de los elementos más caros y cuidadosamente seleccionados del evento.

¿Cuánto costó realmente la boda?

Según estimaciones de The Times y Hello!, el coste total de la boda superaría los 6,7 millones de dólares, una cifra que, según expertos en organización de eventos de alto nivel, podría quedarse corta. La wedding planner de lujo Jessie Westwood, con oficina en los Cotswolds, considera que el gasto fue probablemente superior, dado que los novio "fueron más allá en cuanto a exclusividad, seleccionando espacios que normalmente no permiten bodas durante fines de semana de alta demanda".

El gasto habría incluido no solo la reserva completa de Estelle Manor, sino también seguridad privada, desplazamientos en vehículos de lujo, atención personalizada para cada invitado y una decoración floral y de interiores de primer nivel. El evento fue diseñado por Stanlee Gatti, reconocido organizador de eventos y amigo cercano de Kamala Harris.

A eso se suma el uso del superyate Venus, valorado en 120 millones de dólares y construido por encargo de Steve Jobs antes de su muerte. Según Hello!, los recién casados partieron el domingo hacia las islas griegas para disfrutar de su luna de miel a bordo de la embarcación familiar.

Un cuento de hadas moderno

Eve Jobs, de 27 años, es modelo, amazona profesional y graduada de la Universidad de Stanford. Su esposo, Harry Charles, de 26 años, ha dado el braguetazo del siglo pero ya pertenecía a una familia de renombrados jinetes olímpicos. Su padre, Peter Charles, también ha representado al Reino Unido en múltiples competiciones ecuestres.

Jobs y su novio, ahora marido, hicieron pública su relación en agosto de 2024, cuando Eve publicó un video en el que Harry corría a abrazarla tras ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París como parte del equipo británico de salto ecuestre. Desde entonces, ambos han mantenido un perfil bajo, compartiendo pocos detalles de su vida privada.

En junio, sin embargo, la joven compartió su despedida de soltera en Italia. A través de Instagram, mostró imágenes en las que aparecía con un vestido blanco brillante y una tiara con velo, celebrando con sus amigas en una villa costera.

Los Cotswolds, nuevo destino de bodas de élite

La boda de Jobs y Charles refuerza la creciente fama de los Cotswolds como destino predilecto para celebraciones de alto nivel. La zona, conocida por su arquitectura tradicional en piedra, paisajes ondulantes y una atmósfera que remite a cuentos de hadas, alberga residencias de celebridades como los Beckham, Kate Moss, Hugh Grant, Calvin Harris y Ellen DeGeneres.

"La región se ha convertido en los Hamptons británicos", afirma Westwood. Su proximidad a Londres, la calidad de sus servicios de lujo y su estética atemporal hacen de los Cotswolds una opción ideal para quienes buscan exclusividad sin ostentación.