Hablamos con el cantante mexicano Álex Fernández, tercero de la saga artística familiar: "Mi abuelo cantaba con una pistola"

Tercera generación de la saga mexicana de los Fernández (el abuelo Vicente y su padre Alejandro no necesitan más presentación) y el cantante Álex Fernández es muy consciente del legado que recibe y la responsabilidad que conlleva tener ese apellido y subirse a un escenario. "Tengo el listón muy alto", reconoce. Pero también habla de la suerte de pertenecer a esa familia y de cómo terminó sus estudios de ADE para vestirse de charro y hacer lo que realmente le gustaba: cantar y demostrar que es merecedor de su apellido. En Madrid ha debutado con su aparición sorpresa en el concierto que Mocedades dio en el Teatro Real, el mismo escenario donde hace diez años su padre ofreció un concierto inolvidable que él espera poder vivir en su momento. Felizmente casado y padre de dos niñas, de 1 y 3 años, el Fernández más joven (32 años) nos habla de su amor por la música, de su relación familiar y de cómo encara este momento de una vida que espera sea siempre en positivo.

P: Debutar en el Teatro Real con Mocedades en lo que ha sido una entrada por la puerta grande tiene que dejar muy buen sabor de boca.

R: Ha sido una suerte poder estar con grupo tan icónico como Mocedades y encima en el escenario del Teatro Real. Sólo el hecho de estar ahí me supone una medalla enorme en la que ha sido mi presentación en Madrid. Mi idea es conquistar este público y eso es lo que hoy más me atrae. Hace diez años actuó mi padre en el Real y desde entonces le han querido mucho en España, justo lo que yo querría recibir aunque sólo sea un poquito. En agosto salgo de gira en México y en diciembre es cuando vendré a España con mi show completo.

P: Madrid hoy es una sucursal de México como bien sabe.

R: Efectivamente tengo grandes amigos que viven hoy en Madrid y es que es una ciudad muy similar en muchas cosas a México. Es otro de los motivos que me atraen para traer mi música.

P: Es la tercera generación de los Fernández. Eso tiene su pro y su contra.

R: Es una gran responsabilidad porque hay gran expectativa en lo que haga pero también es una suerte porque si lo haces bien también se ve más. Tengo claro que incluso teniendo una carrera de éxito sino se acerca a lo que lograron mi abuelo y mi padre siempre será un fracaso para algunos y por eso la presión siempre estará. Por suerte intento no pensar en esas cosas y centrarme en disfrutar y apasionarme con lo que hago y será lo que Dios quiera. Hasta el momento nos va muy bien y ahora que acabo de cambiar de equipo y discográfica las cosas están saliendo mejor.

P: ¿Quién es más referente en su carrera su abuelo o su padre?

R: Los dos. Son parte de mi adn y estoy muy orgulloso de la familia que tengo. Mi abuelo es el mayor representante de la música mexicana pero mi padre llevó el mariachi a otro nivel, lo refrescó haciendo cosas muy innovadoras como ir al pop, al género urbano, y ser muy versátil. Trajo el mariachi a España y en eso fue más internacional que mi abuelo. Admiro a los dos como personas y artistas.

P: No siempre los lazos familiares unen cuando hay tanto artista en casa. ¿Les ha pasado?

R: Evidentemente todo influye y es verdad que puede haber un espíritu competitivo dentro de la familia como tuvieron mi abuelo y mi papá pero siempre de una manera sana y amándonos. Es una competencia sana. Con todo el cariño mi padre me ha dicho que siempre va a estar cuando le necesite y es verdad que está pendiente de lo que hago.

P: ¿Siempre tuvo claro que se iba a dedicar a esto?

R: Para nada. Toco el piano desde niño porque me gustaba cantar y la música pero fue a los 22 años cuando mi abuelo me escuchó y se quedó impresionado. Le dije que sólo cantaba en la ducha y su respuesta fue que me quería lanzar y hacerme una estrella. Siempre he sido muy introvertido porque no me gustaba viajar ni salir de casa y por eso al primer momento le dije que no para más tarde cambiar de idea y probar a ver qué pasaba. Así comenzamos y aquí seguimos.

P: ¿Su padre también le apoyó?

R: No. Eso fue mi abuelo. Yo había acabado la carrera de Administración de Empresas y trabajaba en la empresa de mi padre donde él quería que siguiera. Cuando se enteró que mi abuelo quería lanzarme a la música se opuso y hasta me dijo que si daba ese paso me despediría. Le dije que renunciaba al trabajo y pasamos un periodo de conflicto entre nosotros. Por esos años yo todavía vivía con mi madre. Poco a poco me lancé, compré mi casita, tomé las riendas de mi vida y mi padre al comprobar que me lo estaba tomando en serio y que lo estaba haciendo bien hicimos las paces y hasta me propuso hacer una gira juntos y apoyarme.

P: La historia se repite porque su abuelo también salió de gira con su padre. ¿Los tres han actuado?

R: Fue un momento irrepetible que agradezco a Dios porque para mí compartir escenario con mi abuelo y padre fue algo histórico independientemente de lo grandes que sean como artistas.

P: ¿Quién tiene los trajes de charro de su abuelo?

R: Los tiene mi padre, pero mi abuelo ya me dio dos trajes muy hermosos que adapté a mi cuerpo y los cuido muchísimo. Hoy prefiero no usarlos y los tengo como reliquias.

P: ¿Es verdad que su abuelo cantaba con una pistola?

R: Por supuesto. Hoy los tiempos han cambiado, pero hay que aclarar que un charro puede llevar arma. En un primer momento yo también la sacaba, evidentemente no cargada, porque así es como va un charro, pero luego opté por dar una imagen más amigable sin la pistola. Mi padre también lleva muchos años sin usarla y es que creo que nos hemos adaptado a la realidad de estos tiempos.

P: Quien ha conquistado España es el cantante Luis Miguel, que encima está enamorado de una española (Paloma Cuevas) y echando raíces en nuestro país. ¿Cómo es su relación?

R: Muy buena y de hecho ahora estoy trabajando con su productor Kiko Cibrián en esta parte de mi carrera. Realmente entre nosotros no hay contacto, pero sí tenemos conexión a través de nuestro productor que además también ha sido su guitarrista en la última gira.

P: ¿Es una responsabilidad llevar el mariachi en sus conciertos o una carga?

R: El mariachi además de apasionarme es mi legado y es México. Quiero poner el nombre de México lo más alto que pueda y el traje charro es mi armadura y mi traje de super héroe que espero llevar siempre.

P: Por si fuera poco está casado y es padre de dos niñas.

R: Vivimos en Guadalajara y es verdad que mis hijas de 1 y 3 años son mis tesoros y reconozco que me vuelven loco. Estoy viviendo una etapa muy dulce de mi vida. Intento estar lo más presente que puedo y si se puede las llevamos de gira también. En cuanto viajo estoy deseando regresar con mi familia, aunque la tecnología ayuda mucho.

P: ¿Hay alguna canción que le ha marcado especialmente?

R: Me gustan muchas de mi abuelo y mi padre. Tal vez "El tiempo no perdona" sea más especial porque me encargó mi abuelo que la grabara y me gustó mucho cómo quedó. Tras la muerte de mi abuelo tuvo un especial significado para mí como también el tema "Mi abuelo vino a visitarme" que le dediqué tras su fallecimiento o "Te amaré" que es la canción con la que comencé mi carrera. Trata del amor universal y se la dedico a mi esposa, a mi madre, a mis hijas e incluso a mis perros a los que considero también mis hijos.

P: Aparentemente tiene una vida muy apetecible. ¿Todo es tan bonito como parece o hay otra realidad?

R: Te aseguro que el día a día es difícil y más hacer esta carrera viniendo de la familia que vengo. Incluso en el tema económico la gente creerá que mi padre me ha dado todo cuando la verdad es otra muy distinta. Mi padre me apoya en consejos y experiencia, pero yo he forjado mi destino de una manera muy independiente y luchando mucho.

P: ¿Quién es el sostén de su vida?

R: Mi familia. Mi mujer e hijas.

P: ¿Le gustaría algún día que su padre sea conocido como el padre de Álex Fernández?

R: Jajajja. Siempre llevo con mucho orgullo ser el nieto y el hijo de pero también busco mi identidad. Mi papá hasta la fecha es el hijo de Vicente Fernández, pero es también una estrella. Yo intento que me pase igual y poder resaltar por mí mismo.