María José Suárez, modelo y ex de galanes como Álvaro Muñoz Escassi o Feliciano López afronta el verano con una perspectiva completamente diferente a la de años anteriores. Para la sevillana, de 50 años, la estación que siempre había considerado su favorita ha pasado de ser un momento de disfrute a convertirse en un periodo cargado de recuerdos agridulces.

"Siempre me ha gustado el verano. Es cuando te relajas, desconectas y haces planes bonitos. Pero claro, no siempre tu situación personal acompaña", explica Suárez a la periodista Pilar Vidal en Abc. La modelo reconoce que el verano pasado fue el peor de su vida, marcado por la ruptura con el jinete Álvaro Muñoz Escassi, tras tres años de relación. Todo estalló en junio de 2024, cuando María José recibió un inesperado correo electrónico. Una joven colombiana, Valeri, le escribía para contarle con detalles su relación con Escassi y, además, le reclamaba 1.500 euros que, según ella, el jinete le debía por sus servicios. La polémica se convirtió en un escándalo mediático que acaparó las portadas del verano pasado y en el que no faltaron las acusaciones cruzadas.

"No entendía nada, lo tenía todo planeado y de repente me encontré en medio de un escándalo"

"No entendía nada, lo tenía todo planeado y de repente me encontré en medio de un escándalo. Lo pasé fatal, adelgacé un montón y no quería salir de casa", recuerda Suárez. La situación empeoró cuando Escassi decidió irse de vacaciones con la actriz Hiba Abouk a la casa de Tarifa que él y María José habían alquilado juntos. "Eso fue un golpe durísimo. Yo intentando asimilar todo lo que estaba pasando y él, mientras tanto, disfrutando en la playa con otra persona", lamenta.

Sin embargo, con el tiempo, la presentadora consiguió recomponerse. Se refugió en su trabajo como colaboradora en 'Y ahora Sonsoles' (Antena 3) y en Canal Sur, y encontró una vía de escape en una reforma integral de su casa, que la mantuvo ocupada durante meses. "Me vino bien tener la casa patas arriba porque no tenía tiempo de pensar", asegura.

A pesar de que su ex ha vuelto a protagonizar titulares tras su ruptura con Sheila Casas, María José afirma estar en un momento de paz personal. Este verano ha optado por dar un giro radical: ha regalado toda la ropa del año pasado y ha decidido renovar por completo su armario. "Haciendo la maleta me di cuenta de que no podía ver ni uno de esos vestidos. Me traían malos recuerdos, así que lo he dado todo. Este verano, todo nuevo", comenta.

Sobre el amor, Suárez es tajante: "Ni me lo planteo. Este verano es para mí, para mi hijo y para mi familia". Sus planes incluyen escapadas a Formentera, Ibiza y Zahara de los Atunes, compaginando descanso con su trabajo en televisión. "Voy a ir y venir, pero sobre todo quiero disfrutar de las pequeñas cosas, sin complicarme la vida". Aunque ríe al recordar su primer amor de verano en Huelva, deja claro que ahora no es el momento de pensar en romances. "A veces el verano puede ser complicado, pero esta vez he decidido que será tranquilo. Este año, elijo paz".