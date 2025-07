La preocupante enfermedad que impide ir a trabajar a Pilar Vidal: "Perdí visión y veía borroso"

La periodista Pilar Vidal ha revelado públicamente el motivo de su repentina ausencia en los platós de Antena 3 en los últimos días. Lejos de estar disfrutando de unas vacaciones, como algunos espectadores podían pensar, la valenciana se ha visto obligada a apartarse temporalmente de su trabajo debido a un problema de salud que le ha afectado de forma directa a la vista.

Vidal, que cumple 48 años en poco más de un mes, conectó en directo por videollamada con el programa 'Espejo Público', donde suele participar de forma habitual, para contar en primera persona qué le había ocurrido. Durante la conexión, aparecía desde su casa y con unas gafas de sol puestas, un detalle que no pasó desapercibido. "Esta semana muchos habrán notado mi ausencia. Algunos pensarán que estaba de descanso, pero no. Desde el lunes pasado me vi obligada a parar por un problema de salud", explicó la propia Pilar, visiblemente afectada. Fue Gema López, una de sus compañeras en el programa, quien introdujo el tema en directo para aclarar la situación y dar pie al testimonio de la periodista.

Pilar relató que fue diagnosticada de una conjuntivitis aguda con afectación faríngea, una infección vírica que, además de afectar a los ojos, también puede provocar molestias en la garganta. "No sé cómo me contagié, no sé si toqué algo o me rozó el virus, pero es una conjuntivitis aguda que afecta también a la faringe. La última parte del diagnóstico no me la he aprendido porque es muy complicada, pero me ha dejado muy tocada", explicó Vidal.

Susto inicial fue considerable

El susto inicial fue considerable. Según confesó, llegó a perder visión de forma temporal. "Me asusté mucho al principio porque veía borroso, no podía abrir los ojos y me costaba muchísimo enfocar. Pensé que podría ser algo más grave", relató. Tras visitar al médico y comenzar un tratamiento con antibióticos, su estado no mejoraba, por lo que decidió acudir a un especialista. Finalmente, fue tratada con corticoides, un medicamento que logró mejorar notablemente su situación. "Desde que me recetaron los corticoides he notado una mejoría considerable. Ya he recuperado el blanco de los ojos, pero sigo confinada en casa para evitar contagiar a otras personas", aclaró la periodista. A pesar de encontrarse mejor, Pilar Vidal explicó que aún debe guardar reposo y extremar las precauciones. Mientras tanto, sus compañeros de 'Espejo Público' le enviaron ánimos en directo, deseando su pronta recuperación y esperando poder contar con ella de nuevo en el plató muy pronto.