Emma Watson pierde el carnet de conducir: cuatro infracciones y falta en los tribunales

Teniendo en cuenta el carácter sereno y responsable que Emma Watson ha demostrado desde que saltara a la fama con la saga de Harry Potter, resultan muy llamativas las últimas informaciones referentes a su vida personal. La actriz británica, de 35 años, ha sido sancionada sin carnet tras sobrepasar el límite de velocidad con su vehículo. En los próximos seis meses no volverá a conducir y, además, tendrá que pagar una multa de 1.205 euros.

La intérprete de Mujercitas fue sorprendida conduciendo a una velocidad de 61 kilómetros por hora en una zona limitada a 48, según ha contado la BBC, que también ha informado que los hechos ocurrieron el 31 de julio de 2024, en la transitada vía de Banbury Road, en Oxford. La artista frecuenta habitualmente esta zona, ya que en la ciudad cursa actualmente un doctorado en Filosofía.

Además, la actriz tenía cita en los tribunales este pasado miércoles, pero, según informa Sky News, no acudió. Había sido llamada a declarar en el tribunal de primera instancia de High Wycombe, al noroeste de Londres. No obstante, está de acuerdo con la respuesta de la justicia. "No va a intentar reducir la sanción ni a argumentar circunstancias especiales. Entiende completamente su posición y aceptará su castigo", ha explicado su abogado al citado medio.

En el momento que fue sorprendida sobrepasando los límites de velocidad, el rostro de Las ventajas de ser un marginado acumulaba nueve puntos -en Reino Unido cada infracción suma puntos, no lo resta, como sucede en España-.

Esta última infracción le sumó tres puntos más, alcanzando así el total de 12, límite a partir del cual se aplica automáticamente la retirada del permiso de conducir. Las tres sanciones anteriores —también por exceso de velocidad— se produjeron el 8 de octubre, el 26 de noviembre de 2023 y el 29 de enero de 2024, y cada una le costó tres puntos. La actriz no se ha pronunciado al respecto.