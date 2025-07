Aitana Ocaña ha reaparecido este jueves, 10 de julio, en un evento de la marca 'Yves Saint Laurent', de la que es embajadora. Tras pasar unos días en Ibiza, donde ha celebrado su cumpleaños rodeada de familia y amigos, la cantante retoma sus compromisos laborales y responde, por fin, a la gran duda de sus seguidores: ¿está saliendo con Plex o solo son amigos?

"Estoy muy feliz". Así ha respondido la artista al ser preguntada por el youtuber, de quien no se separa desde hace ya tres meses. Hace unos días compartió unas imágenes con él en redes sociales y aunque ella no quiere poner etiquetas, tampoco niega la evidencia: "Es lo que habéis visto".

Con una espléndida sonrisa, Aitana asegura está viviendo su "mejor momento" tras atravesar una severa depresión. Confiesa que continúa yendo a terapia, "psicológica y psiquiatra", y que fue "un poco duro" contar hablar de su enfermedad "porque siempre estoy en el foco".

Ahora, ya muy recuperada, disfruta no solo del amor junto a Plex sino también del éxito de su nuevo disco, Cuarto Azul: "No tenía mucha expectativa de que fuera a ir mejor respecto a otros pero me daba un poco igual porque necesitaba hacerlo", ha dicho.