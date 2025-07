Sonrisas y lágrimas en el último homenaje a Caritina Goyanes: todas las anécdotas de los premios 'Elle Gourmet'

Una nueva edición de los premios de la revista Elle Gourmet en la sede de la embajada de Italia en Madrid ha sido el mejor escenario para recordar la figura de Caritina Goyanes Lapique. Así me lo recordaba la directora de esta publicación, Benedetta Poletti, quien recibió a todos sus invitados en los jardines de esta increíble residencia convertida en sede fija de estos galardones. "Durante las 12 ediciones de estos premios siempre hemos contado con Caritina y su catering Sixsens al frente de los fogones. El homenaje de hoy es más que merecido y por eso vamos a recordarla con todo nuestro cariño", me aseguró minutos antes de comenzar esta gala, que es una de las más divertidas y bonitas del verano de Madrid.

Ramón Arangüena y Patricia Conde

Como era de esperar, toda la familia de Caritina quiso sumarse a este acto que presentaron Ramón Arangüena y Patricia Conde y que es un culto al buen gusto y a la buena mesa. La propia Cari Lapique me aseguró que se sentía incapaz de recoger el homenaje a su hija y por eso fue Carla Goyanes la encargada de subir al escenario y dar las gracias a todos los presentes mientras rememoraba cómo era su hermana y el enorme cariño que la profesaban todos los que trabajaban a su lado.

Cari Lapique, Antonio Matos y Carla Goyanes

En una de las mesas y sentado junto a su suegra, el viudo de Caritina, al que todos llaman Matos, no pudo evitar las lágrimas. No es para menos. No ha pasado un año de su trágica desaparición y la familia todavía siente la punzada del dolor y de la ausencia cada vez que piensan en ella. Miriam Lapique y Luis García estuvieron a su lado en una noche que, por supuesto, contó con el catering de Caritina que hoy lleva su viudo. " Es el catering de mis hijos y yo tengo que estar al frente para sacarlo todo adelante", me comentó el propio Matos.

El homenaje a Caritina fue el más sentido pero no el único premio de una noche redonda, donde también recibieron mención especial Lucía Dominguín junto a sus dos hijas. Llegó con uno de sus tocados lleno de hortensias y con sus dos nietos que la tienen de abuelona total. Aunque se extendió el rumor de que Miguel Bosé iba a ser el encargado de entregarle a su hermana este premio, al final Bosé brillo por su ausencia (se encontraba en Bilbao), pero eso no deslució un homenaje muy familiar a raíz del libro de cocina que Lucía ha sacado con sus hijas. Al final todo queda en casa.

Lucía Dominguín con sus hijas

Una de las sorpresas de la noche fue la presencia de la modelo Laura Sánchez con su hija Naia. La joven, que es fruto de su matrimonio con el ex futbolista Aitor Ocio, vive en estos momentos en Estados Unidos, donde estudia la carrera de ADE y marketing, y donde forma parte del equipo de fútbol de la universidad. Naia es clavadita a su padre, aunque con el porte materno, y sobre todo es una joven encantadora muy simpática y ultra deportista. "Cuando estamos en competición entreno cinco días a la semana y los otros dos jugamos partidos. El 30 de julio vuelvo a Estados Unidos porque comenzamos la temporada y la verdad es que tengo muchísimas ganas", dice Naia, que no descarta dedicarse al fútbol profesional. De momento apunta maneras y, sobre todo, deja todo su tiempo en que ese sueño pueda ser real. En los próximos días, madre hija se irán una semana de vacaciones a Italia, en un plan de chicas que les tiene entusiasmadas. En cuanto a Laura, sigue feliz con su historia de amor con el torero Manuel Escribano y, en contra de la tradición, es de las que prefiere estar en la plaza y vivir en directo todo lo que su pareja realice en el ruedo. Valor no le falta.

Laura Sánchez y su hija Naia

Como suele ser lo normal, en este evento hubo una larga lista de invitados, casi todos relacionados con el mundo de la gastronomía. Desde el chef Paco Roncero con su mujer, a su colega Ramón Freixas, pasando por muchos otros habituales de este tipo de convocatorias, como son Marisa Jara y su marido, la relaciones públicas Nuria March, Begoña Trapote, a punto de hacer las maletas para irse a Marbella (su marido, Pedro, se ha ido a los Sanfermines a sus 86 años), Carmen Lomana, con su fiel amigo Antonio González, Sheila Loewe, Carolina de Chavarri, la actriz Belén Rueda o Tristán Ramírez Ruiz de la Prada. Sobra decir que la lista fue mucho más larga y la noche bastante divertida, a pesar de los calores madrileños.

Marisa Jara

Carmen Lomana

Belén Rueda

