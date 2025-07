Inma Cuesta desvela que se ha casado con Ángeles Maeso: "Por los que no pudieron vivir su amor en libertad"

La actriz ha dado la sorpresa este jueves con una feliz noticia en redes sociales: le ha dado el "sí, quiero" a su novia, Ángeles Maeso. La pareja, muy discreta, ha hecho una excepción por un día muy especial: "Hoy se cumplen los primeros 20 años de la legalización del matrimonio igualitario en España. ¡Hoy nos celebramos! Ni un paso atrás", ha escrito Inma Cuesta. "Por todxs los que tuvieron que esconderse y no pudieron vivir su amor en libertad. Porque lo que no se nombra no existe y lo que no se visibiliza está destinado a permanecer en los márgenes y acabar en el olvido".

Acompaña sus palabras con una preciosa imagen de las dos novias vestidas de blanco en medio de un jardín decorado con pequeños ramilletes. Se miran como solo pueden mirarse los enamorados y se cogen de la mano, a punto de darse un abrazo. Rumba, su perrita, ejerce de testigo desde un banco blanco. La publicación ha recibido aplausos por parte de Maribel Verdú, corazones de Nuria Gago y muchos más comentarios de Juana Acosta, Felix Valiente o Elvira Sastre.

Inma Cuesta y la directora y guionista Ángeles Maeso llevan juntas casi una década pero no fue hasta 2021 que hicieron pública su relación, cuando la primera le agradeció a su pareja el apoyo y el cariño tras recibir un premio en el Festival de Cine de Alicante: "Gracias a los pilares de mi vida, por ser mi raíz y mi inspiración, a mi familia, mis padres y mis hermanos. Y a mi amor por ser la mejor compañera de aventuras y mis ganas de más".

Tienen dos hijos, una niña nacida en 2020 y un niño que llegó al mundo en 2023. "La familia crece. Nunca un comienzo de año estuvo más lleno de amor y felicidad", anunció en redes sociales Inma, presumiendo de tripita. "Hemos formado una familia preciosa y estamos muy contentas", reconocía unos meses más tarde.