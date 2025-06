Ana Belén, sobre su adolescencia: "Por ser niña prodigio tengo muchas carencias, nunca tuve la edad del pavo"

Su banda sonara suena a éxitos como El hombre del piano, Contamíname, Derroche o La puerta de Alcalá. A sus 74 años, Ana Belén está de vuelta con su nueva gira Más D Ana tras ver la luz su nuevo disco Vengo Con los ojos nuevos, en el que fusiona su estilo clásico con nuevos sonidos.

Coincidiendo con la promoción de este proyecto, la artista ha desvelado este martes cómo fue su adolescencia y las carencias que sufrió al comenzar en el mundo del espectáculo siendo apenas una niña.

"Ahora, con el tiempo, y después de superar muchas cosas, cuando me hice mayor dije yo tengo puchas carencias. Yo no tuve edad del pavo. Tenía que tener un horario, levantarme temprano e ir a rodar", ha comenzado explicando en Y ahora Sonsoles.

En su intervención, Ana Belén ha reconocido que, aunque le hubiese gustado ir a la universidad, tuvo la suerte de trabajar junto a Paco Rabal y Fernando Fernán Gómez, entre otras estrellas del séptimo arte.

"No he ido a al universidad, pero he tenido la suerte de conocer a personas increíbles. Durante unos años he pensado 'qué pena', pero yo estaba haciendo gira con gente maravillosa, la suerte de rodar al lado de Paco Rabal o de Fernando Fernán Gómez. Qué suerte haber nacido en un momento que me ha permitido conocerles", ha asegurado.

Durante su entrevista, Ana Belén también ha tenido tiempo de recordar cómo conoció a Víctor Manuel, con quien comparte su vida desde el verano de 1971. "Llegamos a la recepción de un hotel y nos presentaron, él estaba con Julio Iglesias. Me dijo 'sé que vas a hacer una película con un paisano mío'. Ahí ya me gustó bastante, le propuse quedar para tomar algo. Me hizo muy poco caso", ha confesado.

"Voy a Madrid a cantar y le dije: 'Ah bueno, pues si pasamos por Madrid iremos a verte cantar. Fuimos a verle cantar y ya cuando le vi cantar dije: 'Por favor, cómo me gusta'. Pero no había caído tanto", ha asegurado.

Asimismo, ha revelado cómo, al terminar el rodaje de una película, decidió declararse a Víctor Manuel, temiendo que no volverían a cruzarse debido a sus caminos distintos en el cine y la música

"Yo me declaré. Yo vi que se acababa la película y dije: 'Ahora ya no volveremos a vernos'. No nos íbamos a ver en ningún sitio cantando porque yo no canto, seguiré haciendo cine", ha manifestado