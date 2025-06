En Ibiza, a 7.000 kilómetros de su hogar y rodeados de amigos. Así se enteraron Ana Boyer y Fernando Verdasco este lunes de los ataques de Irán contra una base militar en Doha, la ciudad en la que viven desde hace más de 10 años. El conflicto contra Estados Unidos se recrudece y aunque el objetivo iraní no era civil y el ataque no causó bajas, lo cierto es que se desconoce el rumbo que tomará en los próximos días o semanas. La hija de Isabel Preysler y su marido mantienen la calma de momento y afirma que no contemplan una mudanza. Al menos, por el mometo.

"Nuestros planes no han cambiado. Regresamos a Qatar a finales de agosto porque los niños empiezan el colegio". Así lo confirma la propia Ana a la revista Hola. Eso sí, tanto ella como Fernando Verdasco son conscientes de que la situación entre Irán y Estados Unidos es tensa y saben que si no se resuelve de manera pacífica, tendrían que barajar otras opciones. Por ejemplo, abandonar su residencia en Doha y e instalarse temporalmente en Madrid, donde residen las familias de ambos. De hecho, es habitual ver a Boyer y Verdasco en la capital a pesar de que no tienen casa propia y se alojan en el domicilio de Preysler, en Puerta de Hierro, siempre que vienen.

Por el momento, ni siquiera pueden regresar a Doha, ya que las compañías de vuelos comerciales (como Iberia o Vueling) han cancelado todos los trayectos desde la Península a Qatar y viceversa. Boyer y Verdasco continúan con sus vacaciones en la isla de Ibiza, donde aterrizaron hace unos días junto a sus tres hijos, Miguel (6 años) y Mateo (4) y Martín (1). Disfrutan de las bondades mediterráneas acompañados por un grupo de amigos.

Casados desde 2017 en una ceremonia íntima en Isla Mosquito, Ana Boyer y Fernando Verdasco fijaron su residencia en Doha hace ya 10 años. ¿El motivo? Los compromisos profesionales del tenista y también las ventajas fiscales que le ofrecía el gobierno qatarí, que lo nombró embajador turístico. Aquí, la hija del fallecido ex ministro Miguel Boyer y el deportista ya retirado disfrutan de una vida de ensueño y de una casa con espectaculares vistas a la ciudad.