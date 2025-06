Pastora Soler recibe el alta hospitalaria tras ser ingresada de urgencia: "Mañana retomaré mi agenda"

Pequeño bache de salud el que ha vivido Pastora Soler (46) durante este fin de semana. La cantante canceló el concierto que tenía previsto para el viernes en Pozuelo de Alarcón (Madrid) debido a un "flemón de pus" que se le formó a raíz de no tratar a tiempo una amigdalitis con antibiótico.

"En las últimas horas me han diagnosticado un absceso periamigdalino complicado, lo que ha hecho necesario mi ingreso hospitalario inmediato y me impide estar sobre el escenario. En cuanto sea posible, me trasladaré a Sevilla para continuar allí mi recuperación, rodeada de los míos y siguiendo las indicaciones médicas", expresó la intérprete en sus redes para anunciar la cancelación del show que tenía previsto.

Tras unos días ingresada, la intérprete de Quédate conmigo ha informado este lunes que ya ha recibido el alta hospitalaria. "Ya estoy fuera. Ya me voy a mi casita. Estoy contenta, al final han sido tres días de antibiótico y todo ha ido muy bien", ha comenzado explicando.

Asimismo, en su intervención, Pastora Soler ha asegurado que mañana retomará su agenda y pasará tiempo con sus hijas Estrella y Vega, fruto de su matrimonio con el coreógrafo Francis Viñolo. "Mañana mismo retomaré mi agenda, a recoger a mis niñas del cole que ya están de vacaciones. Muchísimas gracias a todos por estar ahí", ha expresado.