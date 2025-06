Recordamos a Mila Ximénez cuatro años después de su muerte a causa de un cáncer: "Era el alma de Sálvame"

Este 23 de junio se cumplen cuatro años desde que Mila Ximénez nos dejó. La que fuera una de las grandes figuras del mundo del corazón falleció a los 69 años, víctima de un cáncer de pulmón. Su muerte marcó profundamente a compañeros, amigos y a cientos de miles de seguidores que siguen recordándola con afecto y respeto. Fue un día especialmente doloroso, sobre todo para quienes compartieron platós con ella en 'Sálvame', espacio en el que Mila brilló con luz propia.

Durante años, Mila se convirtió en un pilar indispensable del programa, y su adiós fue de algún modo el principio del fin. Con su temperamento firme, su sentido del humor ácido y su valentía, conquistó tanto al público como a sus compañeros. Hoy, quienes formaron parte de esa gran familia televisiva no solo enfrentan fracasos, éxitos o cambios laborales, sino también el peso de la ausencia de alguien que supo ganarse un lugar especial en sus vidas. Sin duda, María Patiño, Belén Esteban, Kiko Matamoros o Lydia Lozano no pueden evitar pensar en ella en una fecha tan señalada. No son los únicos.

Carmen Borrego, también compañera de la fallecida, expresó hace poco su admiración por Mila: "Fue la mejor colaboradora que ha tenido la televisión. Tenía un carácter muy fuerte, pero también una capacidad enorme para reconocer sus errores y pedir perdón. Era una gran profesional y una mujer extraordinaria". Un retrato que coincide con el que ofreció Chelo García Cortés, quien la describía como "cariñosa y tierna, aunque con una fuerza interior enorme. Su sensibilidad se notaba especialmente cuando no había cámaras". Lydia Lozano aseguraba no hace mucho que aún la mencionan con frecuencia entre compañeros. "Siempre está presente en nuestras conversaciones. Mila daba mucho juego en el plató, pero también era muy generosa fuera de él", compartió emocionada. Por su parte, Gema López, ahora en Antena 3, destacó su papel irrepetible en televisión: "Era el alma de 'Sálvame', una figura que despertaba emociones muy intensas. Podía generar simpatía o rechazo según el día, pero nunca pasaba desapercibida. Tenía una sensibilidad oculta que muchos conocimos lejos de los focos". María Patiño, una de las más afectadas por su partida, quiso rendirle homenaje el año pasado publicando una imagen en redes sociales donde aparecía junto a Mila en un momento lleno de alegría. Un gesto que confirma cuánto la echan de menos quienes compartieron con ella tantos años de televisión y vivencias personales.

Jorge Javier Vázquez, otro de los rostros clave en la trayectoria de Mila, también la recordó en su aniversario anterior con una fotografía en la que ambos lucían radiantes. Acompañó la imagen con unas palabras cargadas de emoción: "No te lo vas a creer", dando a entender que, aunque el tiempo pase, las conversaciones con ella continúan de alguna forma.

En el plano más íntimo, su hija Alba Santana ha llevado su dolor con admirable discreción. Tras perder también a su padre, Manolo Santana, en ese mismo 2021, Alba se ha centrado en su familia. Vive actualmente fuera de España junto a su esposo y sus dos hijos, tratando de mantener una vida tranquila y privada. "Les echo muchísimo de menos. Con mi madre hablaba todos los días. El vacío que dejó es enorme, pero tengo que seguir adelante. Sé que ella lo habría querido así", confesó en una entrevista reciente.

El recuerdo de Mila sigue muy presente. La cuenta de Instagram de la colaboradora permanece activa y cada 23 de junio se llena de mensajes de seguidores que no la han olvidado. Su última publicación, del 27 de mayo de 2021, es una emotiva carta de Jorge Javier. "Todo es mucho menos si tú no estás", escribió él entonces. Cuatro años después, esa frase continúa resonando. Porque hay personas que, aun sin estar, siguen iluminando la vida de quienes las quisieron. Mila Ximénez es, sin duda, una de ellas.