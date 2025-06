Ana Rosa casa a su hijo, Álvaro, por segunda vez: "Feliz, aunque no he sido la madrina"

Ana Rosa Quintana ha vuelto a demostrar que el estilo no tiene edad, ni límites. La periodista, que como adelantamos hace unos días dejaba su programa para preparar los últimos detalles de la boda de su hijo, Álvaro Rojo, ha asistido este sábado 21 de junio al enlace de su primogénito en Vejer de la Frontera, en Cádiz. Lo ha hecho en calidad de madre, aunque no de madrina, como muchos pensaban. "Feliz, aunque no he sido la madrina", confesaba a este medio tras la ceremonia. En este caso, la madrina ha sido la madre de la novia, que prefiere seguir en el anonimato y alejada del foco mediático.

Para la ocasión, Ana Rosa ha elegido un vestido largo asimétrico de gasa, muy del estilo 'boho chic', con un favorecedor escote de un solo hombro y un estampado floral en tonos lilas, amarillos y azulados sobre un fondo rosa empolvado. El diseño, fluido y vaporoso, encaja a la perfección con el entorno andaluz y la estética relajada de una boda veraniega al aire libre. Le ha dado un toque más mediterráneo con una pamela de paja ladeada.

Ha combinado el estilismo con unas sandalias doradas con plataforma decoradas con pedrería, que le daba un toque de brillo al conjunto; unos pendientes largos en tono naranja calabaza, perfectamente combinados con el vestido; y un clutch de rafia dorado que sumaba una elegancia natural. Como broche final, la presentadora ha lucido una pamela de ala ancha de paja, ideal para protegerse del sol gaditano en estos días de tantísima calor.

Entre los invitados más destacados también se encuentran Cristina Tárrega y Chelo Montesinos. Cristina Tárrega ha apostado por un imponente vestido largo en tono violeta intenso, con escote asimétrico y detalle de broche joya en el hombro. El diseño, que juega con drapeados y una abertura sutil en el escote, realza su figura y transmite fuerza. La periodista lo ha combinado con un clutch metalizado y melena suelta con ondas glam.

Cristina Tárrega

Por su parte, Chelo Montesinos ha optado por un look más etéreo y bohemio: un vestido fluido con estampado floral en tonos empolvados y volantes que recordaba a los estilismos más románticos del sur de Francia. El conjunto lo ha completado con unas sandalias doradas de tacón, pulseras doradas a modo de brazaletes y gafas de sol blancas, muy en tendencia. A su lado, Juan Serrano —vestido con un traje celeste con alpargatas beige— ponía el contrapunto relajado y mediterráneo al conjunto.

Juan Serrrano y Chelo Montesinos