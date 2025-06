Día durísimo para la modelo Adriana Abascal, que ha perdido a uno de los pilares de su vida: su madre. Ella misma lo ha anunciado a través de las redes sociales, donde ha escrito un emotivo mensaje de despedida junto a una bonita fotografía de ambas: "Mamá, hoy nos dejas, y yo te digo adiós. Pero tú seguirás viviendo en mí, en tus nietos, en todos los que amaste y que te amó".

La mexicana estaba muy unida a su progenitora, a la que recuerda como una persona extraordinaria: "Fuiste el alma más graciosa, divertida, elegante y mágica". Finalmente, Adriana se despide de ella y le hace una promesa: "Gracias por ser mi madre. Te llevaré conmigo y te honraré por siempre".

"Miles de amigos han reaccionado al desolador mensaje de Adriana Abascal y le han hecho llegar su pésame y su cariño: "Lo siento muchísimo Adriana", ha escrito Nieves Álvarez; "Ella vivirá eternamente en ti", ha añadido Paloma Cuevas; "Un beso enorme querida", ha comentado Fiona Ferrer.

Filiberto de Saboya, su mejor apoyo

La noticia le llega a Adriana en un momento muy dulce, pues hace pocos meses comenzó una relación sentimental con Filiberto de Saboya. La noticia de su romance saltó el pasado mes de enero, cuando el aristócrata acompañó a la modelo a un desfile. Desde entonces aprovechan cada hueco libre en su agenda para disfrutarlo juntos. Su última escapada les llevó a Japón, donde presidieron la noche de gala de la Orden Dinástica de Saboya por la Exposición Universal de Osaka. Tras cumplir con la importante cita, aprovecharon el viaje para desconectar en la isla de Palawan, Filipinas.

Adriana y Filiberto fueron muy discretos en sus inicios, pues ni siquiera había trascendido a la prensa el divorcio del aristócrata de la actriz francesa Clotilde Coureau, madre de sus dos hijas. Los motivos de su separación no han trascendido, pero su relación es muy cordial: "Clotilde y yo nos llevamos muy bien, la respeto y la quiero, y siempre será la madre de mis hijas, que son increíbles", ha explicado él en una entrevista para la revista Gala. Sobre su historia de amor con la top mexicana, ha asegurado: "Adriana y yo nos llevamos muy bien. Cada uno vive por su cuenta y trabajamos mucho. Nos alegra mucho volver a encontrarnos, ya sea en Mónaco, Italia, España o París". Saboya no ahorra piropos a la hora de hablar de su chica: "Siempre me han atraído las mujeres divertidas, brillantes, independientes, con pasión y que trabajan".