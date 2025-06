Este fin de semana, la isla de Menorca se convierte en el escenario de una de las bodas más esperadas del panorama social español: la de la actriz Belén Écija, hija del productor de televisión Daniel Écija y de la actriz Belén Rueda, con el asesor financiero Jaime Sánchez, su novio desde hace seis años. Un enlace que, aunque inicialmente se planteó como una celebración íntima, ha terminado creciendo en número de invitados y expectativas.

Belén Écija ha crecido entre cámaras, guiones y alfombras rojas. Hija de dos figuras fundamentales del audiovisual español, lleva el arte en la sangre. Su padre, Daniel Écija, es uno de los creadores de series de gran éxito como Médico de familia, Los Serrano o El Internado, Águila Roja, o Periodistas; precisamente en -esta era protagonista su madre, Belén Rueda, es una de las actrices más queridas del cine y la televisión en nuestro país, con una trayectoria que incluye títulos tan emblemáticos como El orfanato o Mar adentro. Precisamente, ahora e emite la serie Eva y Nicole, creada por Daniel Écija para Antena 3 y Atresplayer y protagonizada por Hiba Abouk y su ex mujer, Belén Rueda. Belén Écija siguió los pasos de sus padres, especialmente los de su madre, en el mundo de la interpretación. Ha trabajado en diversas producciones de televisión, como La valla, Señoras del (h)AMPA o Dos vidas, donde ha demostrado no sólo heredar el talento, sino también la versatilidad y el carisma que definen a su familia. Con una carrera en ascenso y un estilo muy personal, Belén se ha consolidado como una figura emergente en la industria.

Una historia de amor discreta pero sólida

La relación entre Belén y Jaime Sánchez ha sido, hasta ahora, discreta y alejada del foco mediático. Llevan juntos seis años, y aunque ella es una figura pública, han sabido mantener los detalles de su vida privada con mucha reserva. Jaime Sánchez, asesor financiero de profesión, ha sido un apoyo constante en la vida de la actriz, acompañándola en sus proyectos sin buscar protagonismo. Ambos han construido su historia con calma, lejos de estridencias y titulares. Según fuentes cercanas, el compromiso fue una decisión madura y consensuada, reflejo de una relación estable y muy bien consolidada. A pesar de que durante todo su noviazgo se ha mantenido alejado del foco mediático y no se ha dejado ver en ningún acto público junto a la actriz, a través de las redes sociales, que actualmente están abiertas, hemos podido descubrir que está muy unido a su familia. Su madre, Elena Fernández de Valderrama, es uno de sus grandes pilares y con ella tiene un vínculo muy especial.

Se desconocen los estudios que ha cursado, desde hace varios años trabaja en el sector financiero. Actualmentevdesarrolla su carrera profesional como asesor financiero en Mutuactivos, la gestora de valores de Mutua Madrileña, cuya sede central está en Madrid. Jaime siempre se ha mantenido en un discreto segundo plano, aunque en sus redes sociales hemos descubierto algunos detalles sobre el futuro marido de la actriz y de sus gustos. Entre sus aficiones están los viajes. Jaime y Belén han disfrutado juntos de viajes inolvidables que les han llevado de Nueva York a Egipto.

La boda se celebra en Menorca, una elección que no sorprende teniendo en cuenta el gusto de los comtrayentes por la naturaleza, la tranquilidad y los entornos mediterráneos. La isla balear, con sus paisajes idílicos, calas cristalinas y estilo relajado, ha sido el destino elegido para dar este paso tan importante. Aunque la idea inicial era celebrar una ceremonia íntima, el número de invitados fue creciendo. La propia Belén lo contaba entre risas: "Se me ha ido mucho el número, pero bueno, más de 100 y menos de 400". La celebración, según ha trascendido, se dividirá en varios momentos: desde una ceremonia civil en un enclave natural, hasta una fiesta en un espacio cuidadosamente elegido que mezcla lo rústico con lo chic menorquín.

El vestido, los amigos y los detalles del enlace

Para su gran día, Belén ha confiado en la diseñadora Cristina Valenzuela, conocida por su estilo moderno, elegante y atrevido. La actriz ha definido su vestido como "rompedor", lo que deja entrever que no se tratará de un diseño tradicional, sino de una propuesta con personalidad, probablemente adaptada al entorno isleño y al estilo contemporáneo que ella defiende. Como no podía ser de otra forma, su madre, Belén Rueda, ha estado muy implicada en la organización. Ha participado en todo el proceso: desde las pruebas del menú hasta la elección del lugar, las flores y los proveedores. "Mi madre me ha ayudado en todo, ha sido mi mayor apoyo", ha comentado la actriz.Jaime y Belén comenzaron las celebraciones con una jornada en alta mar junto a un grupo de amigos, entre los que se encontraban influencers como María García de Jaime y Tomás Páramo, lo que confirma que será una boda con mezcla de rostros conocidos del mundo del espectáculo, la moda y el entorno empresarial.

El Padrino de esta boda, el productor Daniel Écija, trabajó en los comienzos de Telecinco, en los tiempos de Valerio Larazarov, con José Luis Moreno, realizando programas como Vips o Vips Guay, con Emilio Aragón. En Fuencarral, la sede ya entonces de la cadena, en los primeros años noventa; trabajaba también Belén, un jovencísima madrileña que acababa de romper con un italiano llamado Massimo con el que se había enamorado locamente y casado. Pero se separaron a los dos. Había dejado a su familia por su relación con un italiano tras dejar su vida familiar en alicante. Sus padres eran un ingeniero de caminos y una profesora de ballet, siendo ella la mediana de 3 hermanos. A los 5 años se había trasladado con su familia a Alicante debido a un problema de asma de su hermana pequeña. A los 18 años, después de terminar COU, se mudó a Madrid a estudiar arquitectura. En esa época trabajó como vendedora de pisos, hasta entrar en Telecinco.. Allí nació el amor con Dani, luego legaron dos hijas, una se fue para siempre, excepto en sus corazones, aunque sin duda este fin de semana la hermana de la novia estará en todos los rincones de la emoción.