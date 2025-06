Los complicados inicios de Antonio Banderas y Melanie Griffith: "Tuvimos que ser sinceros con nuestra vida"

La distancia puede ser incómoda y dolorosa pero, en ocasiones, también resulta necesaria. Hace una década, Antonio Banderas (64) y Melanie Griffith (67) se separaron tras 20 años casados y una hija en común, Stella. Sin embargo, el divorcio era necesario por su propio bienestar. Gracias a esta decisión ahora presumen de ser buenos amigos. El propio intérprete lo contó este fin de semana en That's Entertaiment, donde recordó su relación con la actriz de La noche que se mueve.

El artista recordó en el programa que sus inicios con Griffith no fueron fáciles. Cuando coincidieron por primera vez fue en el rodaje de Too much, época en la que los dos estaban casados, un detalle que, sin embargo, no les impidió aprobar sus sentimientos: "Cuando nos conocimos, nuestros matrimonios no funcionaban".

"Te encaprichas de la persona con la que estás trabajando, es casi normal; pero, cuando acabas la película y te vas a casa, en un par de días lo olvidas y vuelves a tu vida normal. Pero en este caso no fue así. Fueron dos días, dos semanas, dos meses, el teléfono... Así que tuvimos que pasar a la acción y ser sinceros con nuestras vida", contó el protagonista de Dolor y gloria.

Banderas y Griffith vivieron una relación intensa, llena de amor, que, sin embargo, fracasó. Sin embargo, tras su separación consiguieron transformar su matrimonio en una amistad. Así lo contaba el propio actor en El Hormiguero: "A pesar de que estamos divorciados, probablemente es la mejor amiga que tengo".