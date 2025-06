Nia desmiente la versión de Estrella Morente sobre su actuación en 'OT' en favor de los toros: "Me quedé tiesa"

Estrella Morente fue esta semana la última invitada de Risto Mejide en Viajando con Chester, programa donde el presentador le preguntó porque, hace ya cinco años, cantó en favor de la tauromaquia durante su actuación con Nia en Operación Triunfo. Aquella intervención provocó un gran revuelo porque, supuestamente, la cantante no había avisado a la joven de lo que iba a hacer. "Me entristeció que ella no dijera que yo sí le había avisado de que iba a hacer una introducción", contó la entrevistada, que pidió a la ganadora de la edición que fuera "honesta". Unas declaraciones a las que la extriunfita respondió este miércoles.

"Yo hago lo que quiero con mi arte, y lo que necesito y lo que considero en cada momento y no aviso. (...) No me defendí en su momento, pero no voy a pedir permiso para hacerlo. Igual que no pidieron perdón por atacar a los toros una semana antes", le dijo Morente a Risto, tal y como se comprobó en la entrega del pasado 2 de junio. Después de ocurrir aquello, Nia aseguró que Estrella no le explicó lo que iba a hacer.

Al respecto y sobre esos momentos previos a la actuación, Morente explicó en el Chester: "Si me está escuchando, la avisé después de ensayar, juntas, con cariño, ella estaba nerviosa porque no sabía cantar por bulería, me entristeció que ella no dijera que yo sí le había avisado de que iba a hacer una introducción".

La cantante mandó un mensaje para la joven, que hace unos meses también protagonizó una polémica con Ana Obregón: "Tendrías que haber sido honesta, si quieres ser artista, lo primero que tienes que hacer es ser honesta. Dice que no sabía nada que... Para las dos fue un disgusto grande, perdona, que canté un par de letras de una barbaridad de poeta. ¿Tengo que avisar? Que no te contraten".

La respuesta de Nia

La exconcursante de Tu cara me suena se pronunció este 4 de junio sobre las palabras de Morente en el espacio de Mediaset. "Cuando lo vi me quedé tiesa, como me quedé tiesa en aquel momento, porque no me lo esperaba", contó, reafirmando su versión de los hechos. "Vuelvo a decir: me dijo que iba a hacer algo para calentar, no sabía el contenido de lo que iba a hacer. De hecho, mi cara ahí en el escenario se ve", añadió.

Atónita por la situación, Nia animó a la artista a sentarse a hablar del asunto en privado: "Estrella, si quieres nos sentamos y nos tomamos un café y te explico cómo me sentí en ese momento, porque no me lo esperaba". "Creo que no era el momento, pero cada uno decide cómo aprovechar el momento que tiene en televisión. Ella hizo eso y ya está".