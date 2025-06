Laura Matamoros acaba en el hospital tras empeorar su salud: "Ha pasado lo que tenía que pasar"

Laura Matamoros no atraviesa un buen momento en lo referente a la salud. Diagnosticada de asma, la hija de Kiko Matamoros y Marián Flores padece desde hace años problemas respiratorios a causa de esta enfermedad, por lo que esta temporada la alergia le está causando numerosos problemas. Y es que, después de informar sobre su situación hace unos días, en las últimas horas su malestar se ha agravado.

La ex del chef Benji Aparicio, padre de sus dos hijos, Matías y Benjamín, compartió este miércoles una fotografía desde el hospital, pues, sobrepasada por sus problemas al respirar, se vio obligada a acudir a urgencias. Ella misma lo explicó en sus historias de Instagram.

"Al final ha pasado lo que me temía que me iba a pasar… Soy alérgica desde pequeña y asmática también. Estuve poniéndome vacunas durante mucho tiempo para la alergia… y me desapareció durante años", rezan las primeras líneas de la publicación, en la que la hermana de Diego Matamoros incluyó una imagen desde la cama del centro. Allí le pusieron una mascarilla de oxígeno.

"Este año me ha vuelto muy fuerte y hoy ya casi sin poder respirar he tenido que ir a urgencias… tenía eventos a los que ir, y trabajos con los que cumplir. Sintiéndolo mucho esto es lo que me ha tocado hoy, y espero remontarlo bien", contó en su mensaje, informando que se había visto obligada a cancelar su agenda.

La influencer también lamentó que, como ella, tantas personas estén sufriendo los efectos de la alergia. "Por lo que me han dicho los médicos, igual que yo, en un día pasan muchas más personas, qué horror", afirmó. Y, en cuanto a sus síntomas, añadió: "Me duele la cabeza, los oídos, el pecho, no puedo respirar… Me voy a dormir y a ver si mañana ya estoy mejor".

Cabe recordar que en Madrid se viven estos días niveles muy altos de polen, según informa la Sociedad Española de Alergia e Inmunología Clínica (SEAIC).