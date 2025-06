Nuria Roca ha cortado de raíz un problema que, hasta hace unas semanas, afectaba a su día a día: la presbicia. A sus 53 años, propia presentadora lo ha contado en su perfil de Instagram, donde ha informado que, ante todo, la operación a la que se ha sometido, y de la que ya está totalmente recuperada, se debía a motivos de salud, más allá de cualquier cuestión estética. "Hasta la vista a la mala vista", ha celebrado en un post dedicado a este tema.

Con el fin de quitarse las gafas de encima, la esposa de Juan del Val ha explicado que acudió a la clínica el pasado lunes y que, solo dos días después, ya estaba de vuelta en su trabajo. "Poder olvidarte de las gafas cambia completamente tu forma de afrontar el día", rezan las primeras líneas de su publicación.

"No es solo una cuestión estética, es también práctica y emocional. Por eso he decidido dar un paso adelante", afirma la colaboradora de El Hormiguero, que reconoce estar arrepentida por no haberse operado antes: "Me daba respeto, miedo incluso, tocar el ojo".

"Cada vez veía peor y era excesivamente dependiente de las gafas. Y mira que al principio me gustaba llevarlas, pero se convirtieron en una esclavitud", apunta Roca, animando a sus seguidores a recurrir a esta intervención en caso de que atraviesen los mismos problemas que, hasta ahora, estaba pasando ella.

Belén Rueda, Juan y medio y otros famosos como Nuria Roca

Desde la Academia Americana de Oftalmologia explican que la presbicia se da "cuando los ojos pierden gradualmente la capacidad para ver objetos de cerca. Es una parte normal del envejecimiento". "De hecho, la palabra 'presbicia' (proveniente del griego), significa 'ojo viejo'. Puede comenzar a notar la presbicia poco después de los 40 años. Es probable que sostenga a una distancia mayor lo que está leyendo para poder leer claramente", exponen.

La intervención es sencilla: "Con un láser, el oftalmólogo cambia la forma de la córnea para una visión clara de lejos en un ojo y de cerca en el otro. En muchos aspectos es como usar lentes de contacto de monovisión". Kim Kardashian, Brad Pritt y personalidades españolas como Belén Rueda, Juan y Medio o Paula Vázquez también se han sometido a esta intervención.