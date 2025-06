Vanessa Bryant no está embarazada. Tras días de especulaciones, ella misma se ha encargado de aclararlo en su perfil de Instagram, donde ha anunciado que, a sus 43 años, no espera ser madre. La viuda del mítico Kobe Bryant todavía se repone de la tragedia que cambio su vida para siempre. En enero de 2022, la leyenda del baloncesto sufrió un accidente de helicóptero en el que también falleció su hija Gianna. Él tenía 41 años. Ella, 13. Era la mediana de sus hermanos Natalia, de 22 años, Bianka, de 8, y Capri, de 5. Junto a ellos, Vanessa sigue adelante.

La viuda del jugador de la NBA, retirado desde 2016, ha publicado en sus historias de la red social una fotografía de Rihanna donde aparece, cubata en mano, en medio de una fiesta. "Yo protegiendo mi paz, sin estar embarazada y divirtiéndome todo el verano", se lee junto a la imagen. Un contundente mensaje que, a ritmo de la canción All Eyez On Me, de Tupac Shakur, aclara cuál es la situación personal de Vanessa.

En otro post, la bailarina escribió la frase Try again, sweetie -"Inténtalo otra vez, cariño"- acompañada de un boomerang en el que posaba sonriente con sus hijas y un mensaje demoledor: "La gente debería ocuparse de su propia fertilidad, no de la mía". La publicación fue aplaudida por varias celebridades y por su propia hija mayor, que escribió: "Te amo por no dejar que nadie borre tu luz".

Los comentarios sobre este supuesto embarazo provienen de imágenes manipuladas y subtítulos engañosos que circulan en redes, según informa la prensa estadounidense. Una muestra de ello es un clip publicado por la cuenta Say Cheese! Digital y replicado por medios como India Times en el que un individuo increpa a Vanessa en lo que parece una calle de Los Ángeles. "¿Cómo te atreves a quedarte embarazada? Kobe se estará revolviendo en su tumba", le grita.

Vanessa y Kobe se conocieron en los noventa. Nacida en Huntington Beach, California, con antepasados mexicanos, ella tenía 17 años, y, el jugador de los Lakers, 20. Fue todo un flechazo. La música les unió: Kobe compaginó el basket con la grabación de un disco que nunca salió a la luz y Vanessa participó como bailarina en el videoclip de The Eastsidaz de G'd Up. El baloncestista quedó prendado de ella y para conquistarla, estudió intensamente español escuchando música de habla española y viendo alguna que otra telenovela.

Estuvieron casados desde 2001 hasta la muerte del deportista. Desde entonces, ha tenido que lidiar con el juicio de quienes no comprenden que se muestra feliz en Internet. La procesión va por dentro. "Mi cuerpo no es tema de debate. Mi duelo tampoco", escribió en una ocasión en una historia de Instagram ya eliminada, pero rescatada por varios medios como TMZ.