Quién es Elena Cullell, la mujer de Luis Enrique: su talento para los negocios y el amor por los caballos

La histórica victoria del Paris Saint-Germain en la final de la Champions League, celebrada en Múnich, impregnó el estadio de ilusión. Una emoción que creció cuando Luis Enrique rindió homenaje a su hija Xana, fallecida en 2019, a los nueve años, a causa de un osteosarcoma. El entrenador del Paris Saint Germain y su familia recordaron a la pequeña tras el 5-0 al Inter de Milán. En un momento tan importante para el asturiano, su hija estuvo muy presente. "Se trata de sacar lo positivo de lo negativo. Esa es la mentalidad que nos define. Y Xana sigue siendo nuestra mayor inspiración", dijo en la rueda de prensa. Su mujer, Elena Cullell, que, junto al resto de su familia, llevaba el nombre de su hija grabado en la camiseta, defiende la misma filosofía que su marido. Llevan 27 años casados, y juntos forman el mejor equipo.

El que fuera el entrenador de la Selección Española hasta 2022 forma junto con Cullel uno de los matrimonios más sólidos de la esfera futbolística. Se conocieron en 1996, el mismo año que el deportista fichó por el Barça. Por aquel entonces, él tenía 26 años y ella 25. Solo esperaron un año para casarse en la basílica de Santa María del Mar, en Barcelona, en una ceremonia que acogió a 200 invitados.

El enlace quedó grabado en la portada de Mundo Deportivo, número que el entrenador del PSG ha rescatado más de una vez para recordar el amor que siente por su esposa. "Hace ya 20 años y me sigue aguantando, te quiero", rememoraba X, antes Twitter, en 2017. Aquel día el futbolista lució un traje de Toni Miró. Su esposa, un vestido de Lidia Delgado. La luna de miel fue fugaz. Se escaparon unos días a Francia porque Van Gaal, entonces entrenador del Barça, no le dio muchos días libres.

Hace ya 20 años y me sigue aguantando. Te quiero Elena ?? pic.twitter.com/fWCwQYzN7j — LUISENRIQUE (@LUISENRIQUE21) December 27, 2017

Hija de Isabel Falguera y Francesc Cullell, un conocido empresario peletero ya jubilado, Cullel estudió en el Liceo Francés de Bon Soleil, de Gavà, y siguió su formación en Estados Unidos. Se licenció en Económicas en Barcelona y fue administradora durante seis años (de 2006 a 2012) de la empresa Xago investigaciones y proyectos inmobiliarios SA. Cuando conoció a Luis Enrique era azafata de tierra. Elena cuenta con un importante patrimonio: dos locales comerciales en Castelldefells y una propiedad en Almuñecar, Granada, a donde suele escaparse con su esposo y sus hijos, Pacho, de 26 años; y Sira, de 20. Ambos estuvieron presentes este fin de semana en la victoria del equipo francés.

La familia Martínez Cullell vive en Gavà, donde se instalaron cuando Luis Enrique dejó la Roma y fichó por el Celta de Vigo. En la temporada 2013-2014 vivieron separados. "He dejado a mi mujer y a mis hijos en Barcelona y a mí me cuesta mucho vivir lejos de mi familia. Este es un punto en contra que he valorado mucho", contó el entrenador sobre esta decisión.

Sus negocios

El matrimonio tiene una importante fuente de ingresos, a través de una sociedad limitada, Patrimonial Lupasi S.L., que se dedica a la explotación de los derechos de imagen de personas físicas. La sociedad fue fundada en 1994, cuando el entrenador jugaba en las filas del Real Madrid, y en la actualidad sigue dándoles réditos económicos. Luis Enrique figura como administrador único, aunque su esposa es apoderada desde el año 2016.

Además, ambos gestionan Inversiones Siargao, un holding creado en 2018 con el que llevan a cabo inversiones en diversos sectores como la electricidad 100% renovable en colaboración con la comercializadora eléctrica Gesternova SA. Cabe recordar que Elena es economista.

Caballos, una pasión familiar

De todos sus negocios hay uno con el que tienen especial implicación emocional: los caballos. El de Gijón, su mujer y su hija Sira, que es campeona de España en saltos de caballo, administran desde 2020 la empresa Ristar Horses SL, dedicada a la educación deportiva.