Carmen Corazzini habla como nunca antes de Aless Lequio: fue el verdadero amor de su vida

Carmen Corazzini, presentadora de 'El Tiempo', en Mediaset, publicaba su primer libro hace unos meses, 'Personas bestias', y este fin de semana se ha dejado ver en la Feria del Libro de Madrid atendiendo a todos sus lectores y firmando ejemplares de este trabajo que le hace sentirse tan orgullosa.

Feliz, Carmen confesó que este libro es un sueño cumplido porque "siempre me gusta escribir y bastaba con tener un poquito de tiempo y empeño, para hacerlo y fueron años de investigación, que al final dan sus frutos". Una novela negra que le ha apasionado escribir porque "después de haberme especializado en criminología, al final la perfilación la tengo muy en la cabeza", por lo que "trataré de perfilar a un asesino o a una asesina para una próxima publicación". Siempre tan discreta con su vida privada, Carmen fue novia del recordado Aless Lequio, pero lo cierto es que siempre ha guardado silencio al respecto y ha evitado hacer comentarios sobre el joven.

En esta ocasión, la periodista aseguró que "todos lo recordamos como una maravillosa persona que se fue antes de tiempo y le seguiremos queriendo siempre" porque "su recuerdo permanece intacto, es eterno. Cuando alguien se va demasiado pronto, es un desgarro enorme, pero lo maravillosa persona que era se mantiene eternamente".

Además, la escritora desveló que "seguimos todos en contacto" porque "fueron años de amistad y en la pandilla seguimos todos, era una pequeña gran familia donde éramos todos una piña y lo seguimos siendo y le seguimos teniendo muy presente todos".

Carolina Monje se convirtió en foco mediático sin ella querelo por la maternidad subrogada de Ana Obregón con el semen de su hijo fallecido. También se habló entonces de Raquel Rodríguez, con quien estaba saliendo cuando le diagnosticaron sarcoma de Ewing en 2018. Sin embargo, fue Carmen Corazzini, su gran amor. Conocida por presentar el tiempo en Mediaset, nació en Roma, también ha trabajado en Movistar Plus y Telemadrid. En las fotografías de Aless en Instagram, cada cierto tiempo dejaba corazones azules para recordarle. Cuando el hijo de Alessandro Lequio murió en mayo de 2020, también se despidió de él con una emotiva carta.

"Me tiemblan las manos. Horas pensando si debería escribir algo o no, si debería hacerte un homenaje de esos que se hacen en estas situaciones, si no corresponde, si es lícito, si puede ofender, si no es oportuno. No lo sé", escribió aquel fatídico 13 de mayo al comienzo de su post. Las palabras de la joven estaban cargadas de dolor y rabia: "Pero me da igual todo. Es mi ínfima forma de gritarle al mundo lo injusto que ha sido por llevarte. Mi muestra de amor. Porque soltarlo me sana y porque creo te gustaría leerlo. Porque no puedo no hacerlo. Porque fuiste parte de mí durante mucho tiempo y ese trozo que se evapora me colapsa".

Corazzini añadió: "Cuando alguien muere siempre se recuerda lo buena persona que fue. Qué banalidad. Pero tú. Joder tú sí lo eras. Por la lechuga que te pusiste en la cabeza cuando te colaste en mi fiesta, por la pintada en el Burger King, por la filosofía griega, por tu acento absurdo, por ese dulce y extraño verano telemático. Por llamarlo resfriado. Joder Ale". La presentadora sentenció con unas palabras de apoyo a la familia del joven, que falleció con tan solo 27 años: "No he conocido nunca a nadie con tu entereza. No te he visto triste nunca. Dejo esta foto porque así es como te recordamos todos, riéndonos haciendo el indio. Ahora toda mi energía se la doy a tu familia. Espero me cuentes todo lo que nos faltó por decirnos mientras duermes. Descansa. Dulces sueños".

En su propia cadena aseguraron que su compañera de Telecinco fue el "verdadero amor" en la vida del hijo del conde italiano. "Ellos salieron, se quisieron mucho, es cuando él se fue a estudiar a Estados Unidos...", dijo Beatriz Cortázar en Fiesta hace dos años.

El chico de las musarañas, el libro que comenzó a escribir Aless y que terminó su madre, contiene una carta que el joven dejó escrita para el amor de su vida. Aseguró que nunca llegó a conocerlo: "Te escribo porque no te conozco. Si te conociera, las teclas de mi ordenador tendrían tanto polvo acumulado que mis frases serían un sinsentido, pero ese no es el caso. Hoy mis palabras pecan de elocuencia. Vivo anclado a la posibilidad de conocerte, pero ya no sé si lo haré en lo que me queda de vida".

La protagonista de Ana y los 7, por su parte, añadió al respecto: "Ese amor que nunca existió porque el maldito cáncer te robó el tiempo para encontrarlo. ¿Hay algo más enigmático que un amor para toda la vida sin nombre propio? (...) Ojalá donde estés dormido sueñes con todo lo que no pudiste vivir. Dime, por favor, para que pueda sentir un instante de paz, si por lo menos en tus ensoñaciones apareció ese amor y que duerme junto a ti en la eternidad".