Las claves de Isabelle Junot para disfrutar de la comida sin pensar en los kilos: "Yo entré en un círculo vicioso"

Este sábado, Isabelle Junot tiene cita en la Feria del Libro donde podrá firmar ejemplares de 'Eat girl' y conocer a algunas de sus seguidoras (sí, en femenino porque ella es muy consciente de que el 99 % son mujeres) con las que intercambiar pareceres sobre sus consejos o manual para tener una buena relación con la comida. Marquesa de Cubas por su matrimonio con Álvaro Falcó, con quien tiene una hija de casi dos años, Isabelle reivindica su faceta como autora y eso que en el reparto de títulos cosechados en su biografía, el de Cubas lo cita con orgullo por su historia de amor con Falcó. Es por tanto prima política de la marquesa de Griñón, Tamara Falcó, pero esta vez obviamos a la familia para hablar de lo que le quita el sueño y hasta el tiempo para disfrutar de los suyos. Comer bien y con cabeza es la mejor manera de vivir bien y sin sustos con la báscula. Fácil de entender pero difícil de cumplir (para la mayoría).

P: ¿Cómo llega a ponerse delante de un ordenador para escribir este libro sobre nutrición y una relación sana con la comida?

R: Es un salto en lo que venía haciendo porque a raíz de la comunidad que he creado en mis redes desde hace unos años recibo muchas preguntas y mantengo charlas con tantas personas que entendí que lo mejor era organizarlo en un libro. Hice mis cursos de nutrición y alimentación y quería tenerlo todo más accesible con el fin de poder ayudar a otras personas en la manera de relacionarse mejor y más sanamente con la comida y el cuerpo y acabar con las angustias.

P: Las mujeres hemos avanzado muchísimo, pero el culto a la delgadez y estar estupendas parece que nos cuesta arrancarlo del ADN.

R: Vivimos en una sociedad donde se exalta la vida sana y estar en forma. Obviamente en principio es un buen consejo, pero el problema es que esto puede llegar a ciertos extremos que acaban en obsesiones. Estamos demasiado expuestas a tanta información y siempre con puntos de comparación. Lo que puede ser una motivación acaba convirtiéndose en una obsesión. Hay una línea muy delgada entre cuidarse para sentirse bien a obsesionarse con objetivos de pérdida de kilos y cuerpo deseado.

P: Tengo la sensación de que todas tenemos la teoría muy clara, pero a la hora de la verdad nos saltamos ese equilibrio que suena tan ideal.

R: Es cierto que todos debemos encontrar ese equilibrio de movernos más, no comer cosas procesadas, la moderación… El problema llega cuando buscamos metas radicales y actuamos con maneras muy brutas, como tirar toda la comida que crees engorda, ya que eso solo es un parche porque en el momento que acudes a una cena o una fiesta llega el descontrol. Por eso la solución es poder estar delante de tus alimentos prohibidos sin parpadear. Utilizar a la razón y entender que hay cosas que no nos ayudan ni aportan nada bueno.

P: Pues ahí ha dado con el quid de la cuestión.

R: En el libro explico esto con más detalle y el fin es controlar la comida y comer sano porque te apetece y no como una obligación.

P: ¿Usted ya ha llegado a ese punto o sigue dándose atracones como confiesa en su libro?

R: Antes mi relación con la comida era de todo o nada. Entendí que esa mentalidad era un círculo vicioso y al dejar de tener alimentos prohibidos y dejar de castigarme o compensar, entendí que podía hacer las paces con la comida. En un primer momento cuando llegas a esta 'no prohibición' es verdad que puedes comer más, pero todo va llegando a su punto y ya no hay líneas rojas sino pensar en la comida como algo que lo tienes siempre ahí y no te genera ansiedad.

P: ¿Qué opina de los inyectables que se usan para perder peso?

R: No van con mi filosofía de entender la relación con la comida. No juzgo a quien quiera hacerlo porque cada persona es un mundo y tendrá sus circunstancias, pero personalmente si quisiera quitarme cinco kilos nunca me entregaría a ese método porque prefiero trabajar en mi relación con la comida en vez de basarme en un producto. Es como cuando me duele la cabeza que no me tomo una pastilla sino que recurro a mis minerales con agua o una vitamina B1 o salgo a caminar y dejo el móvil. Siempre opto por la vía más natural.

P: ¿Qué piensa entonces de las polémicas vacunas que nos han puesto en los últimos años a raíz de la pandemia?

R: Es un tema tan controvertido que prefiero no opinar en público. No soy una experta en la materia como para tener una idea clara.

P: ¿Su relación con la comida le ha hecho una 'cocinicas'?

R: Suelo cocinar porque para mí es una vía de escape, una manera de relajarme. Dejo el ordenador y me centro en esos platos aunque sea como evasión. Sobre todo practico la repostería aunque no creas que se me da muy bien, pero me gusta experimentar.

P: Tiene una hija de casi dos años y no sé si ya controla todo lo que come.

R: Lo más importante es la nutrición y por supuesto que para mi hija, un bebé que está en pleno desarrollo de defensas, soy muy consciente en los alimentos que le doy. Quiero que sean frescos, saludables y en casa nunca come nada muy procesado. Lógicamente si vamos a un cumple y ve unos bollitos pues tampoco quiero crearle alimentos prohibidos para que luego los busque. Intento darle un poquito, pero sin más interés.

P: ¿Cómo se da un homenaje gastronómico?

R: Me encanta el sushi y la cocina italiana, pero fíjate que si tuviera que elegir te diría que pollo con verduras.

P: ¿Suele hacer la compra?

R: Estos meses con el libro no he tenido tiempo para nada más, pero disfruto cuando puedo ir al mercado y el herbolario y elegir los productos que me gustan.

P: ¿Qué se espera de su visita a la feria del Libro? ¿Qué suelen decirle sus lectoras?

R: Sobre todo que les ayudo mucho con su relación con la comida y no sabes cómo me impulsan esos comentarios. Suelen pedirme tips para sus comidas.

P: ¿Qué es lo siguiente?

R: Después de un año sin parar quiero darme un tiempo de más relax y poder estar más tiempo con mi familia.

P: ¿Le gustaría un hermanito para su hija?

R: Vete a saber.