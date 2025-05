Las conmovedoras confesiones de Maxi Iglesias sobre la trágica muerte de su padre: "Me da rabia no acordarme de su voz"

Acostumbrados a verlo en el mundo de la interpretación, Maxi Iglesias ha comenzado un nuevo proyecto profesional. A sus 34 años y más de una década después de su debut en Física y Química, Maxi ha lanzado Horizonte Artificial, su primer trabajo literario.

Por ello, este lunes, el intérprete madrileño ha acudido al plató de Y ahora Sonsoles para promocionar el mencionado proyecto. Más allá de hablar sobre sus logros profesionales, el reconocido actor también ha compartido en el plató de Antena 3 de su faceta más íntima, en concreto, ha recordado la muerte de su padre, quien murió cuando tan solo tenía siete años, un trágico suceso que, según él, le ha ayudado en el proceso creativo del libro.

"No tengo recuerdos. A veces me da rabia no poder acordarme de su voz. Es una cosa que me gustaría", ha confesado. Asimismo, en su intervención, Maxi Iglesias ha revelado cómo aquella perdido le ha marcado profesionalmente. "Perder a mi padre me ha condicionado mucho, hasta el punto de escribir un libro que principalmente habla sobre la fuerza de una mujer", ha admitido.

Durante su paso por el mencionado espacio, Maxi también ha recordado cómo sobrellevó su saltó a la fama en 2008 cuando participó en Física o Química. "Me fui a Australia, donde me no me reconociera nadie", ha admitido.